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خليل البلوشي: النصر المرشح الأول للفوز بـ دوري روشن

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
خليل البلوشي: النصر المرشح الأول للفوز بـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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قال المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي: إن نادي النصر هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي 2023/ 2024.

وتحدث البلوشي في مقطع فيديو متداول قائلًا: “رغم البداية المتعثرة لأصفر الرياض لكن أرى أنه هو المرشح الأول للفوز بلقب الدوري”.

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وكان أصفر الرياض خسر أول مباراتين في الدوري أمام كل من الاتفاق والتعاون ثم حقق الفوز في 3 جولات متتالية أمام فريق الفتح والشباب والحزم.

ويسعى أصفر الرياض للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد أن فاز به آخر مرة في موسم 2018/ 2019.

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