خليل البلوشي: النصر المرشح الأول للفوز بـ دوري روشن

قال المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي: إن نادي النصر هو المرشح الأول للفوز بلقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي 2023/ 2024.

وتحدث البلوشي في مقطع فيديو متداول قائلًا: “رغم البداية المتعثرة لأصفر الرياض لكن أرى أنه هو المرشح الأول للفوز بلقب الدوري”.

وكان أصفر الرياض خسر أول مباراتين في الدوري أمام كل من الاتفاق والتعاون ثم حقق الفوز في 3 جولات متتالية أمام فريق الفتح والشباب والحزم.

ويسعى أصفر الرياض للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد أن فاز به آخر مرة في موسم 2018/ 2019.