خماسية النصر ضد أحد تصعد به لثمن نهائي كأس الملك

انتهت مباراة النصر ضد أحد، مساء اليوم الاثنين، بفوز النصر بخماسية لهدف، وذلك ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس الملك.

النصر ضد أحد

وكان النصر تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب ساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 17، ثم تعادل اللاعب البولندي كونراد ميشالاك لنادي أحد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، كشر النصر عن أنيابه هجوميًّا ليسجل 4 أهداف عبر كل من الإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي تاليسكا وأيمن يحيى وسامي النجعي في الدقائق الـ 63 والـ 74 والـ 82 والـ 86.

وكان المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر اختار لمباراة أحد تشكيل مكون من: “نواف العقيدي في حراسة المرمى، نواف بوشل، لابورت، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، عبدالله الخيبري، مونتيرو، سيكو فوفانا، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، ساديو ماني”.

وغاب عن مباراة اليوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المباراة المقبلة لـ النصر

ويستعد نادي النصر مساء الجمعة المقبلة لمواجهة فريق الطائي في الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن.

وكان النصر تأهل لثمن نهائي كأس الملك مع أندية الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال وضمك.