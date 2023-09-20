خماسية لـ برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة برشلونة ضد أنتويرب مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، بفوز فريق برشلونة الإسباني بخماسية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن مباريات موسم 2023/ 2024.

برشلونة ضد أنتويرب

وسجل البارشا 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من البرتغالي جواو فيليكس والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي ولاعب أنتويرب البلجيكي، جيلي باتاي بالخطأ في مرماه بالدقائق الـ 11 والـ 19 والـ22.

وفي الشوط الثاني من مباراة برشلونة ضد أنتويرب، سجل البارشا هدفين عبر كل من جافي وجواو فيليكس في الدقيقتين الـ 54 والـ66.

وكانت مباريات أمس الثلاثاء في دوري الأبطال انتهت بالتعادل بين ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدون أهداف، وفاز لايبزيج الألماني على يونج بويز السويسري بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر سيتي الإنجليزي على النجم الأحمر الصربي بثلاثية لهدف، وتعادل لاتسيو الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لكل فريق، وفاز فينورد الهولندي على سيلتيك الإسكتلندي بثنائية دون رد، وفاز البارشا على أنتويرب بخماسية دون رد.

وفاز باريس سان جيرمان الفرنسي على بوروسيا دورتموند الألماني بثنائية دون رد، وفاز بورتو البرتغالي على شاختار الأوكراني بثلاثية لهدف.

وفي مباريات اليوم، يلعب في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية كل من “ريال مدريد الإسباني ضد يونيون برلين الألماني، غلطة سراي التركي ضد كوبنهاجن الدنماركي”.

وفي تمام الساعة العاشرة من مساء الغد تقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد آيندهوفن الهولندي، ريال سوسيداد الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، إشبيلية الإسباني ضد لانس الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي، سبورتينج براجا البرتغالي ضد نابولي الإيطالي، بنفيكا البرتغالي ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي”.