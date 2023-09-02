خماسية مان سيتي ضد فولهام تصعد به للصدارة

انتهت مباراة مان سيتي ضد فولهام قبل قليل، بفوز مانشستر سيتي بخماسية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

مان سيتي ضد فولهام

وكان مانشستر سيتي سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 31 ثم تعادل اللاعب تيم ريم لفولهام في الدقيقة الـ 33.

وسجل بعدها اللاعب الهولندي ناثان آكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند 3 أهداف ” هاتريك” في الدقائق الـ 58 والـ 70 والـ 90.

وانتهت مباراة مان سيتي ضد فولهام بفوز مانشستر سيتي بخماسية لهدف، ليصعد السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ 13.

نتائج الجولة الرابعة حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي انطلقت منذ أمس، حيث فاز وست هام يونايتد على فريق لوتون تاون بثنائية لهدف، وفي مباريات اليوم فاز نوتنجهام فورست على تشيلسي بهدف دون رد، وتعادل إيفرتون مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز توتنهام على بيرنلي بخماسية لهدفين، وتعادل بورنموث مع برينتفورد بهدفين لكل فريق.

وانطلقت حاليًا مباراة برايتون ضد نيوكاسل يونايتد في ختام مباريات اليوم السبت في الجولة الرابعة.