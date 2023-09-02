Icon

مقيم في قبضة الأمن لترويجه الشبو في تبوك Icon تشكيل مباراة النصر والحزم Icon الباحة تكتنز بإرث العمارة القديمة المستوحاة من البيئة الطبيعية Icon فوز ثمين لـ الريال ضد خيتافي Icon جداول الحصص الدراسية للأسبوع الثالث لجميع المراحل Icon العراقيون يشيعون صوت الأرض ياس خضر Icon رفع عدد الممارسين بالأقسام الفنية في مستشفيات حفر الباطن Icon خماسية مان سيتي ضد فولهام تصعد به للصدارة Icon مقتل متظاهر وإصابة 10 في مظاهرات كركوك Icon ضبط قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يمارس التفحيط بحفر الباطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

خماسية مان سيتي ضد فولهام تصعد به للصدارة

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
خماسية مان سيتي ضد فولهام تصعد به للصدارة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة مان سيتي ضد فولهام قبل قليل، بفوز مانشستر سيتي بخماسية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

مان سيتي ضد فولهام 

وكان مانشستر سيتي سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة الـ 31 ثم تعادل اللاعب تيم ريم لفولهام في الدقيقة الـ 33.

قد يهمّك أيضاً
الذكاء الاصطناعي مصيبة حلت على زمننا آخر ضحاياها مصطفى الآغا!

الذكاء الاصطناعي مصيبة حلت على زمننا آخر ضحاياها مصطفى الآغا!

جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بدوري روشن

جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بدوري روشن

وسجل بعدها اللاعب الهولندي ناثان آكي الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم النرويجي إيرلينج هالاند 3 أهداف ” هاتريك” في الدقائق الـ 58 والـ 70 والـ 90.

وانتهت مباراة مان سيتي ضد فولهام بفوز مانشستر سيتي بخماسية لهدف، ليصعد السيتي لصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 4 نقاط في المركز الـ 13.

نتائج الجولة الرابعة حتى الآن

وكانت مباريات الجولة الرابعة في الدوري الإنجليزي انطلقت منذ أمس، حيث فاز وست هام يونايتد على فريق لوتون تاون بثنائية لهدف، وفي مباريات اليوم فاز نوتنجهام فورست على تشيلسي بهدف دون رد، وتعادل إيفرتون مع شيفيلد يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز توتنهام على بيرنلي بخماسية لهدفين، وتعادل بورنموث مع برينتفورد بهدفين لكل فريق.

وانطلقت حاليًا مباراة برايتون ضد نيوكاسل يونايتد في ختام مباريات اليوم السبت في الجولة الرابعة.

مان سيتي ضد فولهام

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة