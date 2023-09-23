Icon

إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي Icon رجال ألمع تحتفل باليوم الوطني برقصات تراثية وفعاليات شعبية مميزة Icon طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية Icon جدال تحكيمي بشأن صحة هدف النصر الثالث في الأهلي Icon لافروف: : الغرب إمبراطورية أكاذيب رفض إعطاء روسيا ضمانات Icon مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر Icon مسيرة بحرية في ينبع احتفاءً باليوم الوطني Icon فعاليات عز الوطن 2 تبهر الزوار في اليوم الوطني Icon خياران لخلافة جيسوس في الهلال Icon رسائل حب ووفاء من أهالي حائل في احتفالات اليوم الوطني 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
الجماهير طالبت برحيله في أكثر من مناسبة

خياران لخلافة جيسوس في الهلال

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
خياران لخلافة جيسوس في الهلال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بسبب تراجع نتائج أزرق الرياض مؤخرًا.

وكان المدرب البرتغالي عاد لتدريب الهلال في ولاية ثانية في صيف العام الحالي بعد أن سبق له تدريب الأزرق في عام 2018.

قد يهمّك أيضاً
تصويبة قوية من رونالدو تعلن عن الهدف الرابع لـ النصر

تصويبة قوية من رونالدو تعلن عن الهدف الرابع لـ النصر

استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي

استعادة التوازن شعار مباراة بورنموث ضد تشيلسي

سبب المطالبة برحيل جيسوس

وبعد تعادل الهلال مع فريق نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا وضمك في دوري روشن السعودي، طالبت الجماهير برحيل المدرب البرتغالي.

وخلال الفترة الحالية يوجد مدربان لتعويض المدرب البرتغالي في حال رحيله وهما الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي جراهام بوتر.

جراهام بوتر مدرب تشيلسي
جراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق

المدرب الفرنسي زيدان لا يعمل حاليًا منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2021، بجانب أن بوتر رحل عن تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي مطلع العام الحالي ومن وقتها لم يتول تدريب أي ناد.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق
زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق

خلاف القحطاني والجماز 

يذكر أن ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، كان دخل في خلاف مع الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز بسبب جيسوس، حيث طالب القحطاني برحيل جيسوس، بينما انتقد الجماز، نجم الهلال السابق ومحلل قنوات Bein Sports بسبب طلبه.

القحطاني رد ردًا قويًا على الجماز حيث وصفه بأنه ناقد رياضي غير مهني.

وعلق خالد العقيلي نجم النصر السابق على أزمة ياسر القحطاني مع الجماز قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” كلنا تابعنا ما حدث بين ياسر القحطاني وعبدالرحمن الجماز، ما لفت انتباهي هو تأييد الشارع النصراوي من لاعبين قدامى وإعلاميين وجماهير لياسر”.

وأضاف العقيلي: ” لو كان سامي الجابر مكان ياسر هل كان سامي سيجد هذه الوقفة والتأييد، لا أظن ذلك”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد بن محمد بن عبدالعزيز
السعودية اليوم

الديوان الملكي: وفاة الأميرة سارة بنت سعد...

السعودية اليوم
نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري
الرياضة

نفاد تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

الرياضة
أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على 6 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم
نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي
آخر الاخبار

نجم روما يواصل التألق في الدوري الأوروبي

آخر الاخبار
طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول طيران اقتصادي بالشرق الأوسط
السعودية اليوم

طيران ناس ينضم لميثاق الأمم المتحدة كأول...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

السوق
مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم الوطني
الترفيه

مصطفى حلمي يتألق بأجمل الأغاني السعودية باليوم...

الترفيه