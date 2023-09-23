خياران لخلافة جيسوس في الهلال

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بسبب تراجع نتائج أزرق الرياض مؤخرًا.

وكان المدرب البرتغالي عاد لتدريب الهلال في ولاية ثانية في صيف العام الحالي بعد أن سبق له تدريب الأزرق في عام 2018.

سبب المطالبة برحيل جيسوس

وبعد تعادل الهلال مع فريق نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا وضمك في دوري روشن السعودي، طالبت الجماهير برحيل المدرب البرتغالي.

وخلال الفترة الحالية يوجد مدربان لتعويض المدرب البرتغالي في حال رحيله وهما الفرنسي زين الدين زيدان والإنجليزي جراهام بوتر.

المدرب الفرنسي زيدان لا يعمل حاليًا منذ رحيله عن نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2021، بجانب أن بوتر رحل عن تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي مطلع العام الحالي ومن وقتها لم يتول تدريب أي ناد.

خلاف القحطاني والجماز

يذكر أن ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، كان دخل في خلاف مع الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز بسبب جيسوس، حيث طالب القحطاني برحيل جيسوس، بينما انتقد الجماز، نجم الهلال السابق ومحلل قنوات Bein Sports بسبب طلبه.

القحطاني رد ردًا قويًا على الجماز حيث وصفه بأنه ناقد رياضي غير مهني.

وعلق خالد العقيلي نجم النصر السابق على أزمة ياسر القحطاني مع الجماز قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” كلنا تابعنا ما حدث بين ياسر القحطاني وعبدالرحمن الجماز، ما لفت انتباهي هو تأييد الشارع النصراوي من لاعبين قدامى وإعلاميين وجماهير لياسر”.

وأضاف العقيلي: ” لو كان سامي الجابر مكان ياسر هل كان سامي سيجد هذه الوقفة والتأييد، لا أظن ذلك”.