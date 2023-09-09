وزير الثقافة يكرم الفائزين في الجوائز الثقافية الوطنية دائرة الحكام تقر بتعرض رونالدو ونجم الهلال لأخطاء تحكيمية تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى غدًا رونالدو يخصص فندقه لإيواء ضحايا زلزال المغرب تعليق الدراسة الحضورية في مكة غدًا نيمار يحطم رقم بيليه بعد هدفيه ضد بوليفيا ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 1305 قتلى منتخب إنجلترا يكتفي بالتعادل ضد أوكرانيا معرض سيتي سكيب العالمي يوفر 60 فرصة استثمارية بـ155 مليار ريال تحرير يد طفلة علقت في سلم كهربائي بالرياض
أقرت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعرض كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر والصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال لأخطاء تحكيمية أثرت عليهما بالسلب خلال الجولتين الثالثة والرابعة من دوري روشن.
وذكرت الدائرة أن رونالدو سجل هدفًا صحيحًا للنصر ضد الشباب في الجولة الرابعة وإلغاؤه كان غير صحيحًا، كون الاحتكاك طبيعيًا في كرة القدم والمدافع سقط بسبب قدم زميله وليس بسبب الدفع من المهاجم.
كذلك أشارت إلى أن طرد اللاعب الصربي سافيتش في مباراة الرائد في الجولة الثالثة كان غير صحيح، لوجود دفع من مدافع الرائد داخل منطقة الجزاء، بالتالي الاحتكاك موجود ولا يوجد تحايل للحصول على ركلة جزاء.
بعد العودة لتقنية الفيديو 🖥
الحكم يلغي هدف رونالدو#دوري_روشن_السعودي#النصر_الشباب | #SSC pic.twitter.com/4CsKdFjMpO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 29, 2023
وفي وقت سابق، رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب الهلال بخصوص رفع عقوبة الطرد على اللاعب الصربي سيرجي سافيتش وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق في الجولة الرابعة.
وقبلت اللجنة الاحتجاج من الناحية الشكلية لكنها رفضته من الناحية الموضوعية، كما صادرت رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.