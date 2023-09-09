دائرة الحكام تقر بتعرض رونالدو ونجم الهلال لأخطاء تحكيمية

أقرت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعرض كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر والصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال لأخطاء تحكيمية أثرت عليهما بالسلب خلال الجولتين الثالثة والرابعة من دوري روشن.

إلغاء هدف رونالدو غير صحيح

وذكرت الدائرة أن رونالدو سجل هدفًا صحيحًا للنصر ضد الشباب في الجولة الرابعة وإلغاؤه كان غير صحيحًا، كون الاحتكاك طبيعيًا في كرة القدم والمدافع سقط بسبب قدم زميله وليس بسبب الدفع من المهاجم.

كذلك أشارت إلى أن طرد اللاعب الصربي سافيتش في مباراة الرائد في الجولة الثالثة كان غير صحيح، لوجود دفع من مدافع الرائد داخل منطقة الجزاء، بالتالي الاحتكاك موجود ولا يوجد تحايل للحصول على ركلة جزاء.

رفض احتجاج الهلال

وفي وقت سابق، رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب الهلال بخصوص رفع عقوبة الطرد على اللاعب الصربي سيرجي سافيتش وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق في الجولة الرابعة.

وقبلت اللجنة الاحتجاج من الناحية الشكلية لكنها رفضته من الناحية الموضوعية، كما صادرت رسوم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم.