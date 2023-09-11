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بعد الفوز بلقب أمريكا المفتوحة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش كتابة التاريخ، بعد نجاحه في التتويج بلقب أمريكا المفتوحة، عقب الفوز على الروسي دانيل ميدفيديف في المباراة النهائية.

فوز دجوكوفيتش ضد ميدفيديف

ونجح دجوكوفيتش في الفوز على نظيره ميدفيديف بثلاثة مجموعات دون رد بواقع 6\3، 7\6 و6\3، وذلك في المباراة النهائية التي استمرت لمدة 3 ساعات و18 دقيقة، ليحصد لقبه الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة.

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دجوكوفيتش

 

أرقام تاريخية تُزين مسيرة النجم الصربي

وحقق النجم الصربي العديد من الأرقام القياسية بعد التتويج بالبطولة، حيث إنه حصل على لقبه الثالث في الجراند سلام عام 2023، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها دجوكوفيتش بـ3 ألقاب في الجراند سلام خلال عام واحد، ليتفوق بذلك على النجم السويسري روجر فيدرر الذي سبق وحقق هذا الإنجاز 3 مرات في تاريخه.

كما بات النجم الصربي الأكثر تتويجًا ببطولات الجراند سلام في التاريخ برصيد 24 لقبًا، منافسة مع مارجريت كورت، وأصبح أكبر لاعب يتوج بلقب فردي في الرجال خلال منافسات أمريكا المفتوحة، حيث يبلغ 36 عامًا و111 يومًا.

ولفتت شبكة “أوبتا”، إلى أن النجم الصربي هو أكثر اللاعبين فوزًا بأشواط كسر التعادل خلال منافسات بطولات الجراند سلام في عام واحد في العصر الحديث بـ17 شوطًا.

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