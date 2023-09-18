Icon

السجائر الإلكترونية تسبب اضطراب المناعة Icon أرقام كوبو في مواجهة ريال مدريد ضد سوسيداد Icon دراجة تسير بمفردها في الشارع Icon لقطات لـ النمر العربي يتجول في جبال تهامة عسير Icon الهلاليون: ننتظر كبير القارة Icon ترامب يقدم حلولًا لحل أزمة الحرب في أوكرانيا Icon تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بالسعودية Icon نواف التمياط: الهلال شعاره البطولات وجيسوس مدرب كبير Icon السعودية تُدين وتستنكر اقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة السادسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
وسط ذعر ونقاش حول وجود أشباح تقودها

دراجة تسير بمفردها في الشارع

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ صباحاً
دراجة تسير بمفردها في الشارع
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو مرعب لقطات لدراجة تسير بمفردها في أحد الشوارع ببريطانيا على مواقع التواصل، وسط ذعر ونقاش المشاهدين حول وجود أشباح من عدمه.

دراجة دون دراج

وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة في مدينة يورك الإنجليزية، والتي نشرها سوق شامبلز على وسائل التواصل الاجتماعي، دراجة دون دراج وهي تسير في منطقة ليتل شامبلز وسط المدينة التاريخية قبل أن تصطدم بالرصيف وتسقط، وفق موقع “York Press”.

قد يهمّك أيضاً
خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

عراقية تقتل طفلة وتقطع جثتها وتحرقها انتقامًا من والدها

عراقية تقتل طفلة وتقطع جثتها وتحرقها انتقامًا من والدها

وتم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد بيوم واحد أكثر من 29300 مشاهدة على منصة X ومئات الإعجابات والتعليقات على Facebook.

ولجأ العديد من مستخدمي فيسبوك إلى التعليقات المنشورة لمشاركة وجهات نظرهم، مع تشكيك البعض في حقيقة وخلفيات المشهد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى 2026!
آخر الاخبار

مبابي مستعد لتجديد عقده مع باريس حتى...

آخر الاخبار
“وقاء”: الكشف على 3000 خيل ومعالجة 900 بؤرة لتكاثر نواقل الأمراض بالطائف
السعودية اليوم

“وقاء”: الكشف على 3000 خيل ومعالجة 900...

السعودية اليوم
أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة
حصاد اليوم

أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة

حصاد اليوم
لقطات لأمطار مكة المكرمة اليوم
السعودية اليوم

لقطات لأمطار مكة المكرمة اليوم

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
انسحاب الفصائل المتصارعة من مواقع الاشتباكات في ليبيا
العالم

انسحاب الفصائل المتصارعة من مواقع الاشتباكات في...

العالم
دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ
الرياضة

دجوكوفيتش يواصل كتابة التاريخ

الرياضة
السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات
الترفيه

السينما السعودية تحقق 3 مليارات ريال إيرادات

الترفيه