دراجة تسير بمفردها في الشارع

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وثق مقطع فيديو مرعب لقطات لدراجة تسير بمفردها في أحد الشوارع ببريطانيا على مواقع التواصل، وسط ذعر ونقاش المشاهدين حول وجود أشباح من عدمه.
وأظهرت لقطات كاميرات مراقبة في مدينة يورك الإنجليزية، والتي نشرها سوق شامبلز على وسائل التواصل الاجتماعي، دراجة دون دراج وهي تسير في منطقة ليتل شامبلز وسط المدينة التاريخية قبل أن تصطدم بالرصيف وتسقط، وفق موقع “York Press”.
وتم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد بيوم واحد أكثر من 29300 مشاهدة على منصة X ومئات الإعجابات والتعليقات على Facebook.
ولجأ العديد من مستخدمي فيسبوك إلى التعليقات المنشورة لمشاركة وجهات نظرهم، مع تشكيك البعض في حقيقة وخلفيات المشهد.