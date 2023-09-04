درجات الحرارة تصل 49 مئوية على منطقتين غدًا

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توقع المركز الوطني للأرصاد درجات حرارة مرتفعة تصل 49 مئوية، اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس، على كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، وأجزاء من المنطقة الشرقية.
وقال مركز الأرصاد إنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين (46 – 48) ْم على أجزاء من المنطقة الشرقية، و(47 – 49) ْم على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، المدينة المنورة من غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
⚠️ من غدٍ #الثلاثاء وحتى #الخميس .. يُتوقّع بمشيئة الله، ارتفاع درجات الحرارة لتتراوح بين (46 – 48) ْم على أجزاء من المنطقة #الشرقية، و(47 – 49) ْم على أجزاء من منطقتي #مكة_المكرمة #المدينة_المنورة @emara_sharqia @SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/kZ1v2msMfh
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 4, 2023