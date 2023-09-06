Icon

السبب الحقيقي وراء اختراق حسابات مسؤولين أمريكيين Icon مقتل وتشريد 1627 برازيليًّا بسبب الإعصار Icon فيتامين سي يحفز الأورام السرطانية Icon تلميح مثير من وليد الفراج حول صفقة محمد صلاح والاتحاد Icon دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في التأمينات Icon عبدالرحمن العبيد مرشح لمغادرة الهلال Icon البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري Icon إحباط ترويج 52 كجم حشيش بسراة عبيدة Icon وصول 50 ألف مهاجر لإيطاليا خلال شهرين Icon لحظة هروب عاملات منزليات من منزل كفيلهن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رفع الحد الأدنى للأجور

دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في التأمينات

الأربعاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في التأمينات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف صندوق الموارد البشرية “هدف” أن دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: في حالة الاستقالة هل يستمر الدعم للشركة؟

قد يهمّك أيضاً
ساعات حاسمة في انتقال كاراسكو للشباب

ساعات حاسمة في انتقال كاراسكو للشباب

طفل وزنه نصف كجم يتحدى التوقعات ويكمل عامه الأول

طفل وزنه نصف كجم يتحدى التوقعات ويكمل عامه الأول

بدوره تفاعل حساب خدمة العملاء التابع لصندوق الموارد البشرية “هدف” مع السائل، ورد قائلًا: فيما يخص برنامج دعم التوظيف، يتوقف الدعم بعد انهاء اشتراك الموظف في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونوه هدف بأنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل برنامج دعم التوظيف عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

دعم التوظيف

وفي وقت سابق، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلًا من 3200 ريال.

وقال تركي الجعويني، مدير عام الصندوق: إن ذلك يأتي انطلاقًا من إستراتيجية هدف لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في سوق العمل، واستمرارًا لتمكين منشآت القطاع الخاص.

رفع الحد الأدنى للأجور

وقرر صندوق تنمية الموارد البشرية بناء على ذلك رفع الحد الأدنى للرواتب التي يتم دعمها ليكون 4000 ريال، وإلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول 120 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

كما تضمن التحديث السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة) وتكون فترة التقديم على البرنامج من (اليوم 91 إلى اليوم 180) من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 90 يومًا من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/ س
السعودية اليوم

الرياح في العاصمة المقدسة تجاوزت سرعتها 80كم/...

السعودية اليوم
أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات التجارية ومرتادي الحدائق
السعودية اليوم

أمانة القصيم تطلق حملة توعوية على المحلات...

السعودية اليوم
المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها لليوم الثاني
العالم

المغرب تُسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها...

العالم
رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في المقام الأول
السعودية اليوم

رؤية 2030 مشروع يهدف لبناء الإنسان في...

السعودية اليوم
تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل مديونيات العقارات
السعودية اليوم

تعاون بين المياه وإنفاذ لتسهيل آلية تحصيل...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع
السعودية اليوم

أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

السعودية اليوم
غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية
آخر الاخبار

غضب محمد صلاح يتصدر الصحف العالمية

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس

وظائف