Icon

راموس يخضع لفحص طبي قبل التوقيع لإشبيلية اليوم Icon الاتحاد يعرض 40 مليون يورو لضم ديفيد ألابا Icon منع عرض الكائنات الحيوانية المصيدة خارج المركبات أو الطرقات العامة Icon الاتفاق يُبقي محمد الدوسري حتى 2028 Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11430 نقطة Icon إدارة الأزمات بمكة تحذر من السيول ومناطق تجمع المياه Icon محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017 Icon الأهداف لا تغيب عن مباريات التعاون منذ 2020 Icon دعم ريف يرفع عدد الحيازات الزراعية الصغيرة لأكثر من 31 ألف حيازة Icon ولي العهد يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
زيادة القهوة السعودية لـ 1009 أطنان بالعام الحالي

دعم ريف يرفع عدد الحيازات الزراعية الصغيرة لأكثر من 31 ألف حيازة

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
دعم ريف يرفع عدد الحيازات الزراعية الصغيرة لأكثر من 31 ألف حيازة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” عن ارتفاع في حجم المنتجات الزراعية المدعومة خلال العام الحالي، وذلك ضمن مستهدفاته في تحقيق الأمن الغذائي.

ارتفاع حجم الحيازات الصغيرة

وأوضح الأمين العام لبرنامج “ريف” غسان بكري، أن حجم الحيازات الصغيرة ارتفعت إلى أكثر من (31) ألف حيازة صغيرة، فيما بلغ حجم الإنتاج في قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية (1009) أطنان للعام الحالي، وبلغ حجم قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل (3748) طناً، وبلغ حجم الإنتاج في قطاع تنمية زراعة وتجارة الورد (651) مليون وردة، بينما بلغ حجم إنتاج قطاع الفواكه (90) ألف طن، وقطاع زراعة المحاصيل البعلية (27) ألف طن.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء

إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة

إخلاء محطة للقطارات في موسكو بعد تهديد بوجود قنبلة

دعم الأسر المنتجة

يُذكر أن برنامج “ريف السعودية” يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للإسهام في تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم