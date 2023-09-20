حدث يترقبه العالم.. محمد بن سلمان في لقاء حصري مع فوكس نيوز دله الصحية تقرر شراء 3.92% من أسهمها روشن العقارية تعلن عن 90 وظيفة شاغرة شركة أرامكو موبيل سامرف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات توصيات للأمهات لحماية المواليد من الأمراض الوراثية “العربية للأنابيب” توقع عقداً لتوريد أنابيب لأرامكو بـ 54 مليون ريال انتشار حسابات المشاهير الهابطة وغياب الصحافة الرزينة أمر مثير للقلق زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قبالة سواحل نيوزيلندا هزة قوية تضرب مصر ومخاوف من تنبؤات العالم الهولندي مياه صرف صحي في حي الخليج بالرياض
أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن تفاصيل قرار مجلس إدارتها بالتمرير بالموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها حتى عدد 3.83 مليون سهم بما يعادل نسبة 3.917% من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
وقالت “دله الصحية” في بيان لها على “تداول”، اليوم الأربعاء، إن الغرض من الشراء تغطية عمليات المبادلة المستقبلية إن تمت، مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.
وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
والأسهم المشتراة لن يكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.