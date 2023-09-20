دله الصحية تقرر شراء 3.92% من أسهمها

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن تفاصيل قرار مجلس إدارتها بالتمرير بالموافقة على قيام الشركة بشراء أسهمها حتى عدد 3.83 مليون سهم بما يعادل نسبة 3.917% من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

عمليات المبادلة المستقبلية

وقالت “دله الصحية” في بيان لها على “تداول”، اليوم الأربعاء، إن الغرض من الشراء تغطية عمليات المبادلة المستقبلية إن تمت، مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص شركة أو شراء أصل.

موافقة الجمعية العامة غير العادية

وسيتم أخذ موافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها على عملية الشراء وفق متطلبات الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

والأسهم المشتراة لن يكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.