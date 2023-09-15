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دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشف دليل جديد أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله سيبقى في صفوف نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وكان اسم النجم المغربي ارتبط بالرحيل عن صفوف الاتحاد خلال صيف العام الجاري، لكن ظهور اللاعب المغربي اليوم في تدريبات العميد أكد أنه باقٍ في الفريق بالموسم الحالي.

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مصير حمدالله

وبعد مباراة الأخدود أمس، قال المدرب البرتغالي نونو سانتو: “اللاعب غاب لأنه كان متواجدًا مع منتخب المغرب ولم يكن لديه وقت للانضمام للفريق، وسيكون جاهزًا للمباراة المقبلة”.

عبدالرزاق حمدالله

وأضاف سانتو: “الاتحاد استحق الفوز على الأخدود وأنا أفكر حاليًّا في المنافسة في مباريات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا ثم أفكر لاحقًا في كأس العالم للأندية”.

وتابع: “الحديث عن اللاعب الأجنبي الراحل عن صفوف الفريق هو شأن داخلي”.

 

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