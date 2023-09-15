ابتكار أسرع سيارة إسعاف طائرة في العالم! دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول إغلاق مدينة درنة ومخاوف من انتشار الأمراض وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة في البنك الإسلامي الهلال يتفوق على الرياض بثنائية في الشوط الأول حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية
كشف دليل جديد أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله سيبقى في صفوف نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وكان اسم النجم المغربي ارتبط بالرحيل عن صفوف الاتحاد خلال صيف العام الجاري، لكن ظهور اللاعب المغربي اليوم في تدريبات العميد أكد أنه باقٍ في الفريق بالموسم الحالي.
وبعد مباراة الأخدود أمس، قال المدرب البرتغالي نونو سانتو: “اللاعب غاب لأنه كان متواجدًا مع منتخب المغرب ولم يكن لديه وقت للانضمام للفريق، وسيكون جاهزًا للمباراة المقبلة”.
وأضاف سانتو: “الاتحاد استحق الفوز على الأخدود وأنا أفكر حاليًّا في المنافسة في مباريات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا ثم أفكر لاحقًا في كأس العالم للأندية”.
وتابع: “الحديث عن اللاعب الأجنبي الراحل عن صفوف الفريق هو شأن داخلي”.