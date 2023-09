دموع الليبيين لا تجف بعد مرور أسبوع من كارثة الإعصار

يعاني الليبيون من آثار كارثة إعصار دانيال التي هزت أرجاء البلاد، وما زال مصير الآلاف المفقودين مجهولًا، بينما تعتصر قلوب ذويهم بحثًا عنهم وسط ركام البيوت المنهارة، أو على الشاطئ في انتظار جثث قد يلفظها البحر مرة أخرى.

وعرضت وكالة “رويترز” للأنباء مشاهد لأم تبحث عن أبنائها وسط ركام البيوت المهدمة، والتي كانت تبكي أثناء نبش الأنقاض بحثًا عن أي أمل، بعدما تعثرت فرق الإنقاذ في البحث عن آلاف المفقودين.

وبعد مرور أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت وسط مدينة درنة الليبية وغرقها، لا تزال الأسر تعاني من خسائر بشرية ومادية لا يمكن تحملها، ويطارد تلك الأسر المصير المجهول للمفقودين من ذويهم.

A week after the flood that swept the center of the Libyan city of Derna into the sea, families are still coping with the unbearable losses of their dead – and haunted by the unknown fates of the missing https://t.co/Wmh1uFAeFX pic.twitter.com/wZRiqRLisK

— Reuters (@Reuters) September 18, 2023