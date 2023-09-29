توصل علماء بجامعة فلوريدا الأمريكية إلى دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية لحرق الدهون دون ممارسة أي نشاط بدني.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الدواء اسمه SLU-PP-332 يخدع الجسم ليعتقد أنك تمارس الرياضة بينما أنت نائم.

وتبين خلال التجارب على الفئران أنها خسرت 12% من وزنها خلال شهر واحد فقط.