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توصل علماء بجامعة فلوريدا الأمريكية إلى دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية لحرق الدهون دون ممارسة أي نشاط بدني.
وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الدواء اسمه SLU-PP-332 يخدع الجسم ليعتقد أنك تمارس الرياضة بينما أنت نائم.
وتبين خلال التجارب على الفئران أنها خسرت 12% من وزنها خلال شهر واحد فقط.