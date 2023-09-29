Icon

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق Icon مواطنون: تقسيم الراتب لـ 3 أجزاء الأفضل للادخار شهريًّا Icon مصرية تلد داخل عربة قطار Icon دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية Icon سبب وضع بقايا القهوة أمام منازل أهالي حفر الباطن Icon متى يخوض الهلال أولى مبارياته على ملعب kingdom Arena ؟ Icon البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي Icon الثنيان: عدم التزام النصر بالوعود حوّل حسان تمبكتي لـ الهلال Icon خالد الثنيان: فُوضت لإنهاء صفقة حسان تمبكتي والهلال Icon هندية تذهب للمدرسة لأول مرة في حياتها بعمر 92 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
دون ممارسة أي نشاط بدني

دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ صباحاً
دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توصل علماء بجامعة فلوريدا الأمريكية إلى دواء جديد لإنقاص الوزن يحاكي تأثير التمارين الرياضية لحرق الدهون دون ممارسة أي نشاط بدني.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الدواء اسمه SLU-PP-332 يخدع الجسم ليعتقد أنك تمارس الرياضة بينما أنت نائم.

قد يهمّك أيضاً
القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وسان جورج

عروض اليوم الوطني من البيتزا حتى السيارات

عروض اليوم الوطني من البيتزا حتى السيارات

وتبين خلال التجارب على الفئران أنها خسرت 12% من وزنها خلال شهر واحد فقط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا
حصاد اليوم

سجن مؤسس عملة وان كوين 20 عامًا

حصاد اليوم
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
مدحت شلبي: أنا هلالي
الرياضة

مدحت شلبي: أنا هلالي

الرياضة
تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في مكة...

السعودية اليوم
توقف المترو وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف في الصين
العالم

توقف المترو وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف...

العالم
وظائف إدارية شاغرة بمجموعة التركي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بمجموعة التركي

وظائف
إحصائية سلبية لـ النصر قبل مواجهة الأهلي
آخر الاخبار

إحصائية سلبية لـ النصر قبل مواجهة الأهلي

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة في شركة KPMG
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في شركة KPMG

وظائف