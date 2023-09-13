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الاتحاد يُلاقي الأخدود غدًا

دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
دوري روشن يعود بعد توقف 12 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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يعود دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهتين قويتين في افتتاح منافسات الجولة السادسة، وذلك بعد توقف لمدة 12 يومًا، بسبب أيام التوقف الدولي لشهر سبتمبر.

مباراة الأخدود ضد الاتحاد

وتنطلق الجولة السادسة من دوري روشن السعودي بمباراة الأخدود ضد الاتحاد، عند الساعة السادسة مساء الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.

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الاتحاد في دوري روشن
لاعبو فريق الاتحاد – المصدر @ittihad

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث بـ12 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر والتعاون الوصيف.

الأخدود
لاعبو فريق الأخدود – المصدر @ALAKHDOUD

الوحدة وضمك بدوري روشن

وفي ثاني مواجهات الغد بالجولة السادسة، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضيفًا على نظيره الوحدة، عند الساعة التاسعة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

ضمك
لاعبو فريق ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، أبها والطائي، فيما يتواجد ضمك في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

نادي الوحدة
لاعبو فريق الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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