دومفريس يخطف الأنظار مع منتخب هولندا

يُقدم النجم دينزل دومفريس مستوى مميزًا مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم، ليكون اللاعب الأبرز في صفوفه منذ بداية منافسات عام 2022.

تألق دومفريس مع هولندا

وخطف دومفريس الأنظار خلال مباراة منتخب هولندا الأول لكرة القدم ضد إيرلندا بالأمس، حيث حصل على ركلة الجزاء التي سجلها كودي جاكبو، كما قدم تمريرة حاسمة، ليحصل على التقييم الأعلى في اللقاء.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن دومفريس ساهم في تسجيل 12 هدفًا مع هولندا منذ بداية عام 2022، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، على الأقل 4 أكثر من أي لاعب آخر.

فوز منتخب هولندا

وحل منتخب هولندا الأول لكرة القدم ضيفًا على إيرلندا بالأمس على ملعب “أفيفا ستاديوم”، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، ونجح الطواحين في الفوز بهدفين مقابل هدف.

وتقدم منتخب إيرلندا الأول لكرة القدم بعد مرور 4 دقائق من ركلة جزاء سددها آدم إيداه بنجاح، فيما تمكنت هولندا من التعادل عند الدقيقة 19 عن طريق كودي جاكبو، قبل أن يحرز فوتر فيجورست هدف الفوز عند الدقيقة 56.

ورفع منتخب هولندا الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى “يورو 2024” في ألمانيا، وبفارق 6 نقاط عن فرنسا المتصدرة، ولكنها خاضت 5 لقاءات.