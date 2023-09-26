دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن الحارس الإسباني دايفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، يفكر في اعتزال كرة القدم وهو بعمر الـ 32.
وكان الحارس الإسباني غادر مانشستر يونايتد نهاية موسم 2022/ 2023، وذلك بقرار من المدرب الهولندي إريك تين هاج.
وقالت صحيفة The Guardian الإنجليزية: إن حارس مانشستر يونايتد سابقًا سيعتزل في حال لم يشارك أساسيًّا مع الفريق الجديد الذي سينضم له.
ويتدرب الحارس الإسباني حاليًّا بمفرده تحسبًا لأي عرض سيأتي له حيث يريد اللعب في الدوريات الأوروبية، كما أنه رفض عروضًا من النصر والأهلي للعب في دوري روشن السعودي صيف العام الحالي.