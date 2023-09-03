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مع بدء التليفزيون الإيراني نقل مباريات الدوري السعودي

رؤية محمد بن سلمان تعزز مكانة الرياضة السعودية كقوة ناعمة جديدة

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٢ صباحاً
رؤية محمد بن سلمان تعزز مكانة الرياضة السعودية كقوة ناعمة جديدة
المواطن - فريق التحرير

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يومًا بعد يوم يتضح للجميع أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كانت ثاقبة، واستشرافه للمستقبل كان مبنيًا على دراسات وتخطيط، وها نحن اليوم نرى كرة القدم السعودية وقد تحولت إلى قوة ناعمة تنافس الأدوات الدبلوماسية في تعزيز مكانة المملكة وصورتها دوليًا وأقليمًا

وبدأ التليفزيون الإيراني بنقل مباريات الدوري السعودي الذي اكتسب شهرة عالمية بعد ضمه عدد من نجوم كرة القدم العالميين وأبرزهم نجم الكرة كريستيانو رونالدو، ليتم الثناء على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما يعكس تساؤلات حول كيفية أن تكون كرة القدم هي أداة من أدوات القوة الناعمة بين السعودية وإيران اللتين استأنفتا علاقتهما منذ وقت قريب.

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الرياضة تعزز العلاقات

وقال الكاتب السياسي سليمان العقيلي عبر حسابه على منصة “إكس” إن “التلفزيون الإيراني بدأ البارحة بنقل مباريات الدوري السعودي الذي اكتسب شهرة عالمية بعد ضمه نجوم دوريات أوروبا، مضيفًا أن بعض تعليقات الجمهور الإيراني تثني على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتساءل العقيلي “هل تعزز الرياضة علاقات البلدين المستأنفة حديثاً؟ وهل نرى رونالدو يلعب مع النصر في طهران قريباً؟”.

وعلق خالد بن تركي على الأمر بالقول “كرة القدم من أبرز أدوات القوة الناعمة”.

مرحلة الجيل الرابع

فيما أضاف المحلل السياسي تركي القبلان “إيران تعيش الآن مرحلة الجيل الرابع (الشباب) بعد الثورة، وهذا الجيل دخل مرحلة تثاقف مع الشعوب الأخرى ومنها الشعب السعودي والتجربة السعودية وفق مشروع الرؤية، ولديه طموح لمحاكاة هذه التجربة”.

وتابع “وحتمًا بدأ التأثر بها وبالتالي الرياضة وما حدث من تطوير عليها وفق رؤية السعودية 2030 هي أحد هذه الركائز التي بدأ تأثيرها إقليمياً وعالمياً، وهي تقع في الإطار العام لمنظومة الحالة الإبداعية التي تعيشها السعودية وهي بالطبع تتكامل مع مجموعة الركائز الأخرى وتشكل ظاهرة إبداعية متكاملة”.

طفرة غير مسبوقة

فيما قال أحمد حماد العقيلي المهتم بالتراث والثقافة العربية “لا شك أن ما فعله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان طفرة غير مسبوقة في شتي المجالات ومنها مجال الرياضة والذي جعل العالم يسلط الأضواء علي السعودية في كل المجالات ومنها الاستثمار والرياضة والتراث وغيرها الكثير”.

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