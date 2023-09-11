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ضمن رؤية 2030 وسياسة التعليم الجديدة بالهند

رؤية مشتركة للتعاون بين الجامعات السعودية والهندية

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٠ مساءً
رؤية مشتركة للتعاون بين الجامعات السعودية والهندية
المواطن - فريق التحرير

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انطلاقًا من تعزيز وتعميق العلاقات السعودية الهندية في مختلف المجالات؛ يحرص العديد من الجامعات السعودية على إقامة التعاون الهادف مع مؤسسات التعليم العالي ذات السمعة الطيبة في الهند، والتي تأتي ضمن سياق رؤية المملكة 2030 وسياسة التعليم الجديدة بالهند 2020.

ومن هذا المنطلق، تسعى الجامعات السعودية للتعاون مع مؤسسات مثل المعاهد الهندية للتكنولوجيا IITs والمعهد الهندي للإدارة IIM، والمعهد الهندي للعلوم  IISc إضافة إلى الجامعات الرائدة في الهند.

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شراكة جديدة

يأتي ذلك في وقت أسست فيه زيارة ولي العهد عهدًا جديدًا من علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إذ تم خلالها إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، بقيادة ولي العهد، ورئيس الوزراء الهندي، وبتمثيل وزاري واسع يغطي جميع مجالات التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند جلسة مباحثات رسمية كما تطرقا إلى مجمل العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كذلك تمت مناقشة مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء الهند اجتماعاً موسعاً جرى خلاله استعراض العلاقات المتميزة بين المملكة والهند، وبحث آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تطويره، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

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