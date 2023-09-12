رئاسة بايدن الأكثر تأثرًا بتبعات هجمات 11 سبتمبر

أصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن أول رئيس منذ عقدين من الزمن يحتفل بالذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية دون مشاركة القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، حيث اندلعت حربان في أعقاب تلك المأساة.

إحياء ذكرى 11 سبتمبر

وقال بايدن في حفل أقيم في ألاسكا، لإحياء الذكرى الثانية والعشرين للهجمات وتذكر أولئك الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإرهابية: “في هذا اليوم، جُرح قلب كل أمريكي”، بحسب “يو إس إيه توداي”.

وفي حديثه إلى أفراد الجيش والمستجيبين الأوائل وعائلاتهم في قاعدة إلمندورف، في أنكوريج، أشار بايدن إلى الشعور بالوحدة الوطنية الذي نشأ في الأيام التي تلت الهجمات مباشرة، وقال: إنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يجتمع الأمريكيون حول مبدأ الديمقراطية.

وأضاف: “هؤلاء الإرهابيون لم يتمكنوا من لمس ما لا يمكن لأي قوة أو عدو أو أي يوم أن يلمسه، وهذه هي روح أمريكا”.

التشكيك بالحكومات الأمريكية

وأضاف تقرير “يو إس إيه توداي”: “لكن تلاشت وحدة ما بعد 11 سبتمبر، وسط تساؤلات حول الحربين في العراق وأفغانستان، اللتين استمرتا لسنوات. واليوم، لا يزال الأمريكيون يشعرون بعدم الثقة إلى حد كبير في حكومتهم، ويشعرون بعدم الرضا عنها، وهي جزء من المشهد السياسي الذي اكتسب قدرًا كبيرًا من الاهتمام بسبب حرب العراق والأسس الزائفة التي انطلقت على أساسها هذه الحرب”.

وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر، أمر الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش بغزو العراق في عام 2003، ووعد بتخليص العراق من أسلحة الدمار الشامل. ولم يتم العثور على أي شيء على الإطلاق في أعقاب تلك الحرب. وفُقد ما يقرب من 7000 جندي أمريكي في العراق وأفغانستان.

حرب العراق

وبعد عقدين من الزمن، يشكك العديد من الأمريكيين في جدوى أيٍّ من الحربين اللتين خلقتا حالة من انعدام الثقة في الحكومات المتعاقبة، ومن الصعب على بايدن أن يحكم بشكل فعال ويمدد رئاسته لفترة انتخابية جديدة العام المقبل وسط هذه الشكوك المتزايدة.

وقال جيفري إنجل، مدير مركز التاريخ الرئاسي في جامعة ساوثرن ميثوديست في دالاس: “يواجه بايدن حالة من انعدام الثقة، حيث أعتقد أن الإيمان بالحكومة كمفهوم أقل من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي”. فقد قال 20% فقط من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث في العام الماضي إنهم يثقون في قدرة الحكومة في واشنطن على القيام بالتصرف الصحيح في أغلب الأوقات، وهو الشعور الذي لم يتغير إلا قليلًا منذ ولاية بوش الثانية في منصبه.

كان بوش رئيسًا في 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وهو اليوم الذي اختطف فيه الإرهابيون طائرات واصطدموا بها في برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومبنى البنتاغون خارج واشنطن، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص.