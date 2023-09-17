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قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة الخاصة بالاتحاد

رئيسة المركزي الأوروبي توبخ وتصادر هواتف زملائها لمنع التسريبات

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
رئيسة المركزي الأوروبي توبخ وتصادر هواتف زملائها لمنع التسريبات
المواطن - فريق التحرير

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قال مصدران إن كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، صادرت الهواتف المحمولة لزملائها من صناع السياسات في اجتماع، الأسبوع الماضي، ووبختهم لتسريبهم معلومات مهمة قبل اتخاذ قرار يتعلق بالسياسة.

مخاوف من تسريبات المعلومات

وتعد الخطوة التي لم يسبق لها مثيل الأكثر جرأة من لاغارد لوقف تسريب المعلومات من مجلس محافظي البنك، وهي المشكلة التي تواجهها منذ بداية رئاستها كما واجهها سلفها، ماريو دراغي.

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وقالت مصادر مطلعة، إن أعضاء مجلس محافظي البنك، البالغ عددهم 26 عضوا، طُلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة، الأربعاء، وهو اليوم الأول من الاجتماع، والذي كان صناع السياسة فيه على وشك اختيار كلاوديا بوخ لتصبح أعلى مشرفة مصرفية في البنك المركزي الأوروبي، بحسب “رويترز”.

تسريب معلومات قبل إعلانها رسمياً

وأضافا أنه تمت إعادة الهواتف بعد الإعلان عن ترشيح بوخ لرئاسة المجلس الإشرافي الموحد الذي يشرف على ما يزيد على 100 من أكبر البنوك في منطقة اليورو.

قرار مصادرة الهواتف اتُخذ لأن اختيار الرئيس الحالي للمجلس، أندريا إنريا، في عام 2018 ورد في وسائل الإعلام قبل إعلانه رسميا.

وجاءت خطوة لاغارد بعد يوم من انفراد “رويترز” بكشف أن المركزي الأوروبي سيرفع توقعات التضخم الرئيسية، ما مهد الطريق لرفع أسعار الفائدة، الخميس الماضي.

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