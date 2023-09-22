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أكد أن الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح

رئيس الإمارات: لقاء محمد بن سلمان مع فوكس نيوز يعكس رؤية السعودية الواثقة

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
رئيس الإمارات: لقاء محمد بن سلمان مع فوكس نيوز يعكس رؤية السعودية الواثقة
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز عبرت عن رؤية واثقة لحاضر السعودية ومستقبلها.

وقال الشيخ محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “لقاء أخي محمد بن سلمان التلفزيوني عبر عن رؤية واثقة لحاضر المملكة ومستقبلها، ونظرة متزنة إلى قضايا المنطقة والعالم. أتمنى له التوفيق في تحقيق طموحات الشعب السعودي الشقيق نحو مزيد من الازدهار”.

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وأضاف الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات والسعودية شركاء في الهدف والطموح، وتعملان من أجل مستقبل أفضل للمنطقة.

 

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