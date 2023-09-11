رئيس الإمارات يمنح تركي الدخيل وسام زايد الثاني

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منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل، “وسام زايد الثاني” من الطبقة الأولى، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله، التي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات.
وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات، خلال استقباله للسفير الدخيل وتقليده الوسام، في أبوظبي، اليوم، عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح، مثمناً دوره في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في المجالات كافة.
من جانبه أعرب السفير تركي الدخيل، عن بالغ شكره وتقديره لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية السعودية الإماراتية.
وعبر عن الشكر لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
رئيس الدولة يمنح تركي بن عبدالله الدخيل سفير السعودية "وسام زايد الثاني" من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده التي أسهمت في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين .. وعبدالله بن زايد يقلده الوسام لدى استقباله اليوم في أبوظبي.#وام pic.twitter.com/O09bFCwW5N
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) September 11, 2023