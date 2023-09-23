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بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للسعودية 93

رئيس الشورى: ذكرى مجيدة تجسد الملاحم البطولية والتاريخية للملك المؤسس

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
رئيس الشورى: ذكرى مجيدة تجسد الملاحم البطولية والتاريخية للملك المؤسس
المواطن - فريق التحرير

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رفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وليِّ العهد، رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله – بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

أمن وأمان واستقرار

وأعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ في – تصريح صحفي – بهذه المناسبة عن بالغ تهانيه للشعب السعودي الكريم بذكرى اليوم الوطني, مشيراً إلى أن هذه الذكرى الخالدة يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل, نظراً لما تمثله من ذكرى مجيدة يستذكر من خلالها الملاحم التاريخية التي سطرها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله الأوفياء لتوحيد هذا الوطن العظيم, وليبسط الأمن والأمان والاستقرار وليتوحد أبناء المملكة تحت راية التوحيد وليواصل أبناؤه البررة من بعده الخطى الحثيثة لتنمية الدولة ورفعة شأنها.

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وقال رئيس مجلس الشورى لقد أثبت ملوك المملكة العربية السعودية تمسكهم بخطى ونهج الملك المؤسس عبر سيرة عطرة حافظوا بها على أركان الدولة واستقرارها وأمنها وتوحيد شعبها بعيداً عن الشتات والفرقة فعملوا بكل ما أوتوا من قوة على تنميتها وتنظيمها بديمومة واستمرار لمسه أجيال المملكة وتوارثوه حتى عهدنا الحاضر الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهم الله-.

ريادة عالمية

وأعرب معاليه عن اعتزازه وفخره بالمكانة المرموقة وبالريادة العالمية التي باتت تتبوؤها المملكة بين دول العالم, وما تقوم به من قفزات تنموية هائلة تتصدر بها القوائم العالمية في التنمية المستدامة والاستثمارات التي ستفتح آفاقاً مستقبلية لشباب وشابات الوطن وستحقق ما تصبو إليه القيادة أعزها الله بنصره وتأييده، مُشيراً إلى تفوقها الكبير في مختلف المجالات والذي جعل منها محط أنظار العالم أجمع.

ووصف معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ في معرض تصريحه ما تشهده المملكة من حراك تنموي بالإعجاز الكبير على كل المقاييس، الذي شمل جميع المجالات عبر رؤية السعودية 2030 , مشيراً إلى أنَّ هذه الرؤية تُعد منظومة ضخمة انطلقت نحو التحول الوطني الكبير واستوعبت كل ما يحقق تطلعات القيادة ويلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة.

وأكد معاليه في هذا الصدد أنَّ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تعمل على مواصلة دفع عجلة التنمية وتقوية الاقتصاد السعودي لتأمين الحياة الكريمة للشعب السعودي الكريم والمقيمين على أرض المملكة، وتعزيز جودة الحياة لخلق بيئة أفضل لكل من يُقيم على أرض هذه الوطن المعطاء والتمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط، وتطوير مناطق حضرية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال تعزيز التحول الرقمي في المملكة؛ لتكون دولة رائدة بأيد وطنية تقف في مصاف أفضل دول العالم.

وسأل معالي رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يسدد على الخير خطاهم وأن يديم على المملكة عزها واستقرارها وأمنها إنه سميع مجيب.

 

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