Icon

هاتف أندرويد متطور وسهل الصيانة من نوكيا Icon ضوابط وأحكام نقل البيانات الشخصية خارج السعودية Icon تركي العجمة: ضبابية المشهد حول الصفقات مقلق لـ الاتحاديين Icon أمريكا تختبر صاروخًا عابرًا للقارات بعلم روسيا Icon رئيس الغابون المعزول حر في التنقل ويمكنه السفر للخارج Icon بينهم رياض محرز ورونالدو .. 10 لاعبين غابوا عن المرشحين للكرة الذهبية 2023 Icon إحباط تهريب 23 كجم حشيش في عسير Icon الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم: الفرحة عظيمة والمشاعر لا تصفها الكلمات Icon علي المرشود: محمد صلاح ليس بقيمة رونالدو ونيمار Icon عواصف ترابية وتقلبات جوية في جازان وأبو عريش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كان رهن الإقامة الجبرية

رئيس الغابون المعزول حر في التنقل ويمكنه السفر للخارج

الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
رئيس الغابون المعزول حر في التنقل ويمكنه السفر للخارج
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الانتقالي في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، أمس الأربعاء في بيان بثّه التلفزيون الحكومي: إنّ الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا حرّ في التنقّل ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك.

رهن الإقامة الجبرية

من المعروف أن بونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاح به الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس بعد حكم استمرّ 14 عامًا، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنّها مزوّرة.

قد يهمّك أيضاً
تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود

تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود

استبدال الصمام والشريان الأورطي الصاعد لمريض سبعيني بجازان

استبدال الصمام والشريان الأورطي الصاعد لمريض سبعيني بجازان

وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بيانًا موقّعًا من الجنرال أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدّى اليمين الاثنين رئيسًا انتقاليًّا للبلاد.

وجاء في البيان: نظرًا إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية.

وأصيب بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء
غرائب

القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم...

غرائب
بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT
تكنولوجيا

بيل جيتس يتفاجأ بالتطور السريع لـChatGPT

تكنولوجيا
هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض
الرياضة

هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد...

الرياضة
صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة 34.4 مليون ريال
السوق

صندوق “الأهلي ريت 1” يوزع أرباحاً بقيمة...

السوق
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف

وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة

وظائف
مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم
العالم

مقتل روس خلال عملية عسكرية أوكرانية بالقرم

العالم
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة

الرياضة
مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق السرية لترامب
العالم

مايك بنس يبرئ نفسه من تهم الوثائق...

العالم