رئيس الغابون المعزول حر في التنقل ويمكنه السفر للخارج

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قال الرئيس الانتقالي في الغابون، الجنرال بريس أوليغي نغيما، أمس الأربعاء في بيان بثّه التلفزيون الحكومي: إنّ الرئيس المعزول علي بونغو أونديمبا حرّ في التنقّل ويمكنه السفر إلى الخارج إذا رغب في ذلك.
من المعروف أن بونغو موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ أطاح به الجيش في انقلاب أبيض في 30 أغسطس بعد حكم استمرّ 14 عامًا، وذلك بعيد إعلان معسكره فوزه بولاية رئاسية جديدة في انتخابات قال الانقلابيون إنّها مزوّرة.
وتلا الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي عبر التلفزيون الحكومي بيانًا موقّعًا من الجنرال أوليغي الذي قاد الانقلاب وأدّى اليمين الاثنين رئيسًا انتقاليًّا للبلاد.
وجاء في البيان: نظرًا إلى وضعه الصحّي، يتمتّع رئيس الجمهورية السابق علي بونغو أونديمبا بحريّة التنقّل. ويمكنه، إذا رغب في ذلك، السفر إلى الخارج لإجراء فحوصه الطبية.
وأصيب بونغو بسكتة دماغية في أكتوبر 2018 أدّت إلى إصابته بإعاقة جسدية.