Icon

21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي Icon سيارة تقتحم مطعمًا في تكساس وتصيب 23 بجروح Icon مفاجأة سارة من تشافي لجماهير برشلونة Icon توكلنا: حدثوا التطبيق إلى آخر إصدار Icon الأردن يسقط تاسع مسيرة مخدرات قادمة من سوريا Icon شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك السكن Icon لحظة القبض على 872 مهاجرًا عبر المياه البريطانية Icon وليد الفراج: عدم ضم الاتحاد لصفقة قوية قبل 7 سبتمبر مصيبة! Icon إعادة فتح المجال الجوي في النيجر Icon التأمينات: السماح للمشترك العامل في منشأتين بتسجيل المدتين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لمناقشة الإمدادات المحتملة

رئيس كوريا الشمالية يزور روسيا

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
رئيس كوريا الشمالية يزور روسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يخطط الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، لزيارة روسيا هذا الشهر ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز الإخبارية في نشرتها الإنجليزية أمس الاثنين.

الحرب في أوكرانيا

وأردفت القناة، التي أوردت النبأ، طبقًا لما قالت: إنها معلومات من داخل الولايات المتحدة، أن الهدف من اللقاء سيكون مناقشة الإمدادات المحتملة للأسلحة للحرب في أوكرانيا مع فلاديمير بوتين.

قد يهمّك أيضاً
مطلب بتقديم مياه الشرب مجانًا في المطاعم والمقاهي

مطلب بتقديم مياه الشرب مجانًا في المطاعم والمقاهي

اللغة الصينية في 34 مدرسة ثانوي بالقصيم

اللغة الصينية في 34 مدرسة ثانوي بالقصيم

وبحسب ما ورد سيسافر الرئيس الكوري الشمالي من بيونج يانج، على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادئ في روسيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي
السعودية اليوم

المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي

السعودية اليوم
الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية
آخر الاخبار

الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية

آخر الاخبار
العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين لطائرة فاغنر
العالم

العثور على جثث الضحايا العشر والصندوقين الأسودين...

العالم
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
200 ألف ريال غرامة حفر الآبار دون ترخيص
السعودية اليوم

200 ألف ريال غرامة حفر الآبار دون...

السعودية اليوم
ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون ريال في الربع الثاني
السوق

ارتفاع خسائر حلواني إخوان إلى 30 مليون...

السوق
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

وظائف
رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما يحتاجه الإعلام
السعودية اليوم

رصد وتوثيق الممارسات غير الأخلاقية أكثر ما...

السعودية اليوم