رئيس كوريا الشمالية يزور روسيا

يخطط الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، لزيارة روسيا هذا الشهر ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز الإخبارية في نشرتها الإنجليزية أمس الاثنين.

الحرب في أوكرانيا

وأردفت القناة، التي أوردت النبأ، طبقًا لما قالت: إنها معلومات من داخل الولايات المتحدة، أن الهدف من اللقاء سيكون مناقشة الإمدادات المحتملة للأسلحة للحرب في أوكرانيا مع فلاديمير بوتين.

وبحسب ما ورد سيسافر الرئيس الكوري الشمالي من بيونج يانج، على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادئ في روسيا.