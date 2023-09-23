رئيس مجلس إدارة أكوا باور: اليوم الوطني 93 مناسبة تعكس التزامنا بتحقيق مستقبل أكثر استدامة

رفع محمد عبد الله أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكوا باور، باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة، خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني 93؛ داعياً المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً عزها ومجدها، وأن تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء.

دعـم أهـداف رؤيـة 2030

وقال أبونيان: “نفخر في أكوا باور بكوننا شركة وطنية بتواجد عالمي تلتزم بدعم أهداف رؤية 2030، عن طريق تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، والخدمات المصاحبة؛ من خلال استثماراتنا المحلية والعالمية، وتوطين التقنية، والتنوع في مشاريعنا مع الشركاء على الصعيدين المحلي والعالمي، والعمل على مشاريع نوعية عملاقة تساعد في خلق فرص وظيفية، والمساهمة في دعم المجتمعات التي نعمل فيها اقتصادياً واجتماعياً”.

وأضاف أبونيان: “في الوقت الذي نستعد به للاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين؛ تشهد مملكتنا الحبيبة تقدماً ملموساً في كافة المجالات. وبتوجيهات وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- أصبحت المملكة خلال فترة قصيرة في مصافي الدول المتقدمة”.

وتابع: “يبقى تنويع اقتصادنا الوطني أحد الأهداف الرئيسة التي نسعى إلى المساهمة بتحقيقها في شركة أكوا باور السعودية، حيث نعمل على تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر لتحقيق أهداف هذا التحول، والمساهمة في جعل المملكة العربية السعودية لاعباً رئيساً في خريطة الطاقة المتجددة عالمياً، الأمر الذي يمّكننا من الاستفادة من هذه الإمكانات الهائلة للعمل على خفض اعتمادنا على الوقود الأحفوري، وإنتاج وقود متجدد من خلال الهيدروجين الأخضر، وبالتالي تحقيق أهدافنا”.

الشباب القوة الحقيقية

وأكد أبو نيان التزام أكوا باور في ضمان تحسين جودة حياة المجتمعات التي تتواجد بها في المملكة العربية السعودية وخارجها؛ مشدداً على دور الشركة في تمهيد الطريق للأجيال القادمة، وتأهيلهم ليكونوا قادةً في ريادة الطاقة بالعالم مستلهمة مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء “الشباب القوة الحقيقية لتحقيق الرؤية”.

ووجه أبونيان رسالة إلى الشباب السعودي الطموح قائلاً: “ندرك أن هذا الجيل الشاب سيعزز تنمية مملكتنا ونهضتها، ونعمل يوماً بعد يوم على تزويدهم بالمهارات اللازمة التي ستمكنهم من حمل رايتنا نحو مستقبل أكثر استدامة”.