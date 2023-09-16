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مع تعزيز علاقات الصداقة

رئيس وزراء كوبا يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان التعاون الاقتصادي

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
رئيس وزراء كوبا يستقبل فيصل بن فرحان ويبحثان التعاون الاقتصادي
المواطن - واس

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استقبل رئيس وزراء جمهورية كوبا مانويل ماريرو كروز، اليوم، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية والاستثمارات الكوبي ريكاردو كابريساس، في العاصمة الكوبية هافانا.

علاقات الصداقة

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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بحث التعاون الاقتصادي

كما بحث الجانبان، فرص التعاون الاقتصادي في ضوء رؤية السعودية 2030، وأهمية دعم المصالح المشتركة، بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار، والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

 

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