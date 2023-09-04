راموس يخضع لفحص طبي قبل التوقيع لإشبيلية اليوم الاتحاد يعرض 40 مليون يورو لضم ديفيد ألابا منع عرض الكائنات الحيوانية المصيدة خارج المركبات أو الطرقات العامة الاتفاق يُبقي محمد الدوسري حتى 2028 الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11430 نقطة إدارة الأزمات بمكة تحذر من السيول ومناطق تجمع المياه محمد صلاح الأكثر مساهمة بالأهداف في البريميرليج منذ 2017 الأهداف لا تغيب عن مباريات التعاون منذ 2020 دعم ريف يرفع عدد الحيازات الزراعية الصغيرة لأكثر من 31 ألف حيازة ولي العهد يعلن تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض
بات المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، على بُعد خطوة من الانتقال رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن راموس وصل إلى إشبيلية، وسيخضع لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا.
وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو قد أعلن أن إشبيلية سيُعلن عن صفقة راموس اليوم، وسيوقع على عقد ممتد حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسيكون ضمن قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا.
ولفت فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أن المدافع الإسباني رفض الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الاتحاد أو الانتقال إلى تركيا، من أجل العودة مجددًا إلى صفوف إشبيلية.
وأكدت كافة الأنباء خلال اليومين الماضيين أن سيرجيو راموس قريبًا من الاتحاد، وشددت التقارير على أنه توصل إلى اتفاق شفهي مع الإدارة، وسيخضع للفحوصات الطبية قريبًا.
وتقدم إشبيلية بعرض مفاجئ للاعب الإسباني بالأمس، من أجل العودة إلى صفوفه بعد 18 عامًا من مغادرته، ليتراجع عن اتفاقه بالتوقيع للاتحاد لمدة موسمين، وتحقيق حلمه بالعودة إلى الفريق الأندلسي والاعتزال بقميصه.