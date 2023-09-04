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راموس يخضع لفحص طبي قبل التوقيع لإشبيلية اليوم

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
راموس يخضع لفحص طبي قبل التوقيع لإشبيلية اليوم
المواطن - فريق التحرير

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بات المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، على بُعد خطوة من الانتقال رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في الميركاتو الصيفي الحالي.

فحص طبي لراموس اليوم

وأوضح الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن راموس وصل إلى إشبيلية، وسيخضع لفحوصات طبية، اليوم الاثنين، قبل أن يتم توقيع العقود رسميًا.

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سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر marca

وكان خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو قد أعلن أن إشبيلية سيُعلن عن صفقة راموس اليوم، وسيوقع على عقد ممتد حتى يونيو 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي، وسيكون ضمن قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ولفت فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أن المدافع الإسباني رفض الانتقال إلى دوري روشن السعودي من بوابة الاتحاد أو الانتقال إلى تركيا، من أجل العودة مجددًا إلى صفوف إشبيلية.

سيرجيو راموس
المدافع الإسباني – المصدر marca

إشبيلية يحرم الاتحاد من الصفقة

وأكدت كافة الأنباء خلال اليومين الماضيين أن سيرجيو راموس قريبًا من الاتحاد، وشددت التقارير على أنه توصل إلى اتفاق شفهي مع الإدارة، وسيخضع للفحوصات الطبية قريبًا.

وتقدم إشبيلية بعرض مفاجئ للاعب الإسباني بالأمس، من أجل العودة إلى صفوفه بعد 18 عامًا من مغادرته، ليتراجع عن اتفاقه بالتوقيع للاتحاد لمدة موسمين، وتحقيق حلمه بالعودة إلى الفريق الأندلسي والاعتزال بقميصه.

سيرجيو راموس مع إشبيلية
المدافع الإسباني مع إشبيلية – المصدر marca

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