Icon

رباعية اليابان تُطيح بـ هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا Icon 3 خطوات للإبلاغ عن فقدان لوحة المركبة عبر أبشر Icon بايدن ينهي مؤتمرًا صحفيًا من أجل النوم Icon أعضاء الزمالك يحطمون صورة مرتضى منصور Icon 2122 وفاة و2421 مصابًا حصيلة ضحايا زلزال المغرب Icon عش لحظات كوميدية مع نجوم مسرحية شقة لندن في وادي الدواسر Icon الأرصاد: شبورة على مكة المكرمة وتبوك وعسير والباحة Icon انطلاق القناة الثقافية في اليوم الوطني الـ93 بخريطة برامج مميزة Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير Icon نشر وعرض وتداول وحيازة أي مواد تثير غريزة الطفل شكل من أشكال الإيذاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال لقاء ودي أمس

رباعية اليابان تُطيح بـ هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
رباعية اليابان تُطيح بـ هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، إقالة المدرب هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة أمس من منتخب اليابان وديًا بنتيجة 4-1.

مدرب منتخب ألمانيا مؤقتًا

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني، مهمة تدريب منتخب الماكينات مؤقتًا حتى تعيين مدرب جديد.

قد يهمّك أيضاً
إخماد حريق مصنع بالصناعية الثانية في الرياض

إخماد حريق مصنع بالصناعية الثانية في الرياض

السعودية تسجل إنجازًا بخفض وفيات حوادث الطرق 50%

السعودية تسجل إنجازًا بخفض وفيات حوادث الطرق 50%

وكان برند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أكد أنه من الصعب عليه إقالة فليك لكنه اضطر إلى هذا الأمر بسبب النتائج السيئة الأخيرة للمنتخب الألماني.

ورُشح جوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ لتدريب المنتخب الألماني بجانب ترشح النمساوي أوليفر جلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني لتدريب الماكينات.

يذكر أن هانز فليك كان تولى تدريب المنتخب الألماني صيف عام 2021 خلفًا للمدرب يواخيم لوف.

وعانى هانز فليك مع منتخب ألمانيا حيث ودع بطولة كأس أمم أوروبا 2020 من دور الـ 16 على يد المنتخب الإنجليزي كما ودع كأس العالم 2022 بقطر من مرحلة دور المجموعات.

ألمانيا واليابان

تعليق فليك قبل إقالته 

وقبل إقالته، علق فليك على هزيمة ألمانيا من اليابان قبل انطلاق يورو 2024 قائلًا: “نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقًا رائعًا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل”.

منتخب ألمانيا واليابان

ولفت فليك إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بدأت المباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفًا: “كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب”.

وشدد المدرب الألماني على أحقية منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز، مشيرًا إلى ارتكاب لاعبي المانشافات مجموعة من الأخطاء الفردية، التي كلفته الخسارة.

وبسؤاله عما إذا كان المدرب الأنسب لقيادة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، رد فليك قائلًا: “أظن ذلك، لكني أدرك أن هناك الكثير من التغييرات في عالم كرة القدم، ولا يمكنني معرفة ما سيحدث”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “من جانبي، أرى أنني رفقة الطاقم الفني نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة، وأظن أننا نعمل بشكل جيد، وكذلك أراني المدرب الأنسب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎