رباعية اليابان تُطيح بـ هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، إقالة المدرب هانز فليك من تدريب منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم وذلك بعد الخسارة أمس من منتخب اليابان وديًا بنتيجة 4-1.

مدرب منتخب ألمانيا مؤقتًا

وسيتولى رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الألماني، مهمة تدريب منتخب الماكينات مؤقتًا حتى تعيين مدرب جديد.

وكان برند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أكد أنه من الصعب عليه إقالة فليك لكنه اضطر إلى هذا الأمر بسبب النتائج السيئة الأخيرة للمنتخب الألماني.

ورُشح جوليان ناجلسمان المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ لتدريب المنتخب الألماني بجانب ترشح النمساوي أوليفر جلاسنر مدرب آينتراخت فرانكفورت الألماني لتدريب الماكينات.

يذكر أن هانز فليك كان تولى تدريب المنتخب الألماني صيف عام 2021 خلفًا للمدرب يواخيم لوف.

وعانى هانز فليك مع منتخب ألمانيا حيث ودع بطولة كأس أمم أوروبا 2020 من دور الـ 16 على يد المنتخب الإنجليزي كما ودع كأس العالم 2022 بقطر من مرحلة دور المجموعات.

تعليق فليك قبل إقالته

وقبل إقالته، علق فليك على هزيمة ألمانيا من اليابان قبل انطلاق يورو 2024 قائلًا: “نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقًا رائعًا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، بالإضافة لفشلنا في خلق الفرص للتسجيل”.

ولفت فليك إلى أن منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بدأت المباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفًا: “كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب”.

وشدد المدرب الألماني على أحقية منتخب اليابان الأول لكرة القدم في الفوز، مشيرًا إلى ارتكاب لاعبي المانشافات مجموعة من الأخطاء الفردية، التي كلفته الخسارة.

وبسؤاله عما إذا كان المدرب الأنسب لقيادة منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، رد فليك قائلًا: “أظن ذلك، لكني أدرك أن هناك الكثير من التغييرات في عالم كرة القدم، ولا يمكنني معرفة ما سيحدث”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “من جانبي، أرى أنني رفقة الطاقم الفني نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة، وأظن أننا نعمل بشكل جيد، وكذلك أراني المدرب الأنسب”.