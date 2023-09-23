رباعية تُهدي الفوز لـ ساسولو ضد يوفنتوس

انتهت مباراة ساسولو ضد يوفنتوس مساء اليوم السبت، بفوز ساسولو برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

ساسولو ضد يوفنتوس

وكان ساسولو افتتح التسجيل في الدقيقة الـ 13 عبر أرماند لوريونت ثم تعادل اللاعب ماتياس فينا لـ يوفنتوس بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 22.

وفي الدقيقة الـ 42 أضاف ساسولو الهدف الثاني عبر اللاعب دومينيكو بيراردي.

ثم سجل فريق يوفنتوس هدف التعادل عبر اللاعب فريدريكو كييزا في الدقيقة الـ 79، لينجح بعدها فريق ساسولو في إحراز الهدفين الثالث والرابع عبر كل من أندريا بينامونتي وفيدريكو جاتي بالخطأ في مرماه في الدقيقتين الـ 83 والـ90.

وبعد مباراة ساسولو ضد يوفنتوس، أصبح رصيد ساسولو 6 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 10 نقاط في المركز الرابع.

مباريات الجولة الخامسة

وكانت مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، انطلقت أمس الجمعة، حيث تعادل فروسينوني مع فريق ساليرنيتانا بهدف لكل منهما وفاز ليتشي على نادي جنوى بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، فاز ميلان على هيلاس فيرونا بهدف دون رد، بينما تقام حاليًا مباراة لاتسيو ضد مونزا.

وتُستكمل مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي غدًا بإقامة مباراة إمبولي ضد الإنتر في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، وعند الرابعة عصرًا يلعب فريق أتالانتا ضد كالياري وفي نفس التوقيت يلعب فيورنتينا ضد أودينيزي.

وعند السابعة مساءً سيواجه نابولي فريق بولونيا، بينما في العاشرة إلا ربع يلعب روما ضد تورينو.