رباعية تُهدي النقاط الـ 3 لـ الوحدة ضد ضمك الـ سي آي إيه تدرس اتهام أفرادها بتلقي رشوة لتزوير مصدر كورونا نانسي بيلوسي: أنا زاحف من ذوات الدم البارد إحباط تهريب 109 كجم قات في جازان شرطة نجران تضبط شخصًا اقتحم ملعب مباراة الأخدود ضد الاتحاد محمد ثروت يتألق بعذوبة صوته وجمال أغانيه في جدة وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة الكفاح وظائف شاغرة في فروع شركة أرامكس وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف إدارية وهندسية شاغرة في قطار سار
حقق نادي الوحدة فوزًا مثيرًا ضد ضمك برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن.
وكان النيجيري إيجالو تقدم بالهدف الأول لـ الوحدة ضد ضمك في الدقيقة الـ 17 ثم تعادل اللاعب أسان سيساي لفريق ضمك في الدقيقة الـ 36، وعند حلول الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح إيجالو في إضافة الهدف الثاني لفريق الوحدة.
وفي الشوط الثاني، سجل الوحدة هدفين عبر كل من إيجالو والأسترالي كريج جودين في الدقيقتين الـ 52 والـ 62 ثم قلص نادي ضمك الفارق عبر اللاعب سلطان فقيهي في الدقيقة الـ 84.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 9 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز الـ 16.
هاتريك إيغالو يصعد بالوحدة إلى المركز السابع 🔝
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_ضمك | #SSC pic.twitter.com/99AYhXwuk4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2023