رباعية تُهدي النقاط الـ 3 لـ الوحدة ضد ضمك

حقق نادي الوحدة فوزًا مثيرًا ضد ضمك برباعية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن.

الوحدة ضد ضمك

وكان النيجيري إيجالو تقدم بالهدف الأول لـ الوحدة ضد ضمك في الدقيقة الـ 17 ثم تعادل اللاعب أسان سيساي لفريق ضمك في الدقيقة الـ 36، وعند حلول الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع نجح إيجالو في إضافة الهدف الثاني لفريق الوحدة.

وفي الشوط الثاني، سجل الوحدة هدفين عبر كل من إيجالو والأسترالي كريج جودين في الدقيقتين الـ 52 والـ 62 ثم قلص نادي ضمك الفارق عبر اللاعب سلطان فقيهي في الدقيقة الـ 84.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 9 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ضمك عند 3 نقاط في المركز الـ 16.