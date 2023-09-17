ربع مباني درنة الليبية تضررت من الإعصار

وصل عدد المباني المدمرة جراء الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا إلى 891 مبنى، في حين تشير التقديرات إلى أن الإعصار خلّف أكثر من 10 آلاف ضحية.

حصر أضرار إعصار دانيال

أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، أن الفريق المكلّف بحصر الأضرار من قبل الحكومة المقالة من البرلمان التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، قدّر العدد الإجمالي لمباني المدينة بـ6142 مبنى، منها 1500 مبنى في حالة ضرر، وهو ما يمثل نحو 25% من العدد الإجمالي في مدينة درنة.

وأوضح الفريق في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، وبشكل جزئي 211، ونحو 398 من المباني غمرها الوحل. كما قدر المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة بنحو 6 كيلومترات مربعة.

ضحايا بالآلاف

أسفر الإعصار عن وقوع آلاف الضحايا، إذ قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوشا”، أمس السبت، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 11 ألفاً و300 ضحية على الأقل، وأضاف أن نحو 10 آلاف و100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين، بحسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية.

وأوضح التقرير أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا ضمن شمال شرقي ليبيا جرّاء الكارثة، لافتاً إلى أن 30 ألف شخص نزحوا عن درنة وحدها. وتوقع التقرير تزايد أعداد الضحايا مع استمرار عمل أطقم البحث والإنقاذ.

مياه ملوثة وألغام

وذكر التقرير الأممي أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشرب، حيث أصيب 55 طفلاً على الأقل بالتسمم لشربهم مياهاً ملوثة.

وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيراً على الأقدام.