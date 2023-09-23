رجال ألمع تحتفل باليوم الوطني برقصات تراثية وفعاليات شعبية مميزة

احتفلت محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، باليوم الوطني الـ93، وذلك بعروض واحتفالات شعبية مميزة ورقصات تراثية.

ووثق مقطع فيديو لـ”العربية”، احتفالات رجال ألمع بهذه المناسبة الوطنية، حيث قدم المواطنون تهنئة للقيادة الرشيدة، معربين عن فخرهم واعتزازهم بأمجاد الوطن واللحمة الموجودة بين شعبه، واتحاد الكلمة والصف.

وظهر حضور كثيف من الزوار والأسر والأطفال الاحتفالات التي تميزت بالنكهة التراثية والشعبية المميزة لأهالي عسير.

الاحتفال باليوم الوطني

وتحتفي السعودية قيادةً وشعبًا اليوم السبت باليوم الوطني الـ93، وفيه يستذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.