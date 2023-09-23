إعلان حالة الطوارئ بسبب تسرب مياه البحر إلى نهر المسيسبي رجال ألمع تحتفل باليوم الوطني برقصات تراثية وفعاليات شعبية مميزة طائرات الدرونز والألعاب النارية تزين سماء السعودية جدال تحكيمي بشأن صحة هدف النصر الثالث في الأهلي لافروف: : الغرب إمبراطورية أكاذيب رفض إعطاء روسيا ضمانات مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر مسيرة بحرية في ينبع احتفاءً باليوم الوطني فعاليات عز الوطن 2 تبهر الزوار في اليوم الوطني خياران لخلافة جيسوس في الهلال رسائل حب ووفاء من أهالي حائل في احتفالات اليوم الوطني 2023
احتفلت محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، باليوم الوطني الـ93، وذلك بعروض واحتفالات شعبية مميزة ورقصات تراثية.
ووثق مقطع فيديو لـ”العربية”، احتفالات رجال ألمع بهذه المناسبة الوطنية، حيث قدم المواطنون تهنئة للقيادة الرشيدة، معربين عن فخرهم واعتزازهم بأمجاد الوطن واللحمة الموجودة بين شعبه، واتحاد الكلمة والصف.
وظهر حضور كثيف من الزوار والأسر والأطفال الاحتفالات التي تميزت بالنكهة التراثية والشعبية المميزة لأهالي عسير.
وتحتفي السعودية قيادةً وشعبًا اليوم السبت باليوم الوطني الـ93، وفيه يستذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.
رقصات تراثية واحتفالات شعبية في قرية #رجال_ألمع بمنطقة #عسير جنوب #السعودية ضمن فعاليات #اليوم_الوطني_السعودي_93.#نحلم_ونحقق
عبر:@khaled_aasere pic.twitter.com/OkpGwJnfO3
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 23, 2023