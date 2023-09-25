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وسط حالة من الفرحة بينهما

رجل مرور يعدّل شماغ رجل أثناء الاحتفال باليوم الوطني

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٠ مساءً
رجل مرور يعدّل شماغ رجل أثناء الاحتفال باليوم الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول قيام أحد رجال المرور بضبط شماغ رجل أثناء الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.

ضبط شماغ

ووثق الفيديو، الشاب الذي يرتدي الزي الوطني من بشت وشماغ وعقال، والذي كان يقف أمام رجل المرور، ليساعده الأخير في ضبط إطلالته التراثية المميزة بكل فرحة وود وترحاب.

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وكان قد بذل رجال الأمن العام والمرور جهودًا في متابعة وتنظيم وتأمين الأهالي والمركبات الذين خرجوا السبت للاحتفال باليوم الوطني في الشوارع والميادين بعدد من المناطق، وذلك من أجل المحافظة على أمنهم وسلامتهم.

الاحتفال باليوم الوطني الـ93

واحتفت السعودية قيادةً وشعبًا أول أمس السبت باليوم الوطني الـ93، حيث أقيمت الفعاليات والأنشطة في كافة أنحاء الدولة، وفيه استذكر كل مواطن ومواطنة كيف كان الوطن قبل أكثر من 9 عقود من الزمان، وكيف أصبح اليوم، بعد ملحمة بطولية، سطرها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ ومعه نفر ممن آمنوا به وبدعوته، فكانوا له الساعد الأيمن، من أجل رفع راية التوحيد على أرض الجزيرة العربية عالياً، معلناً عن ميلاد وطن شامخ وقوي، يهابه الأعداء، ويحتمي به الأشقاء.

 

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