رجل يلملم أحشاءه في قميص بسبب منشار كهربائي

تعرض رجل بريطاني، يدعى بريندان كلانسي، لحادث مروع أثناء قيامه بقص بعض القطع الخشبية في حديقة منزله لإصابة خطيرة بسبب منشار.

حادث مروع

وتفصيلاً، شعر كلانسي بألم غريب لتكون الصدمة أن أمعاءه تبعثرت خارج جسمه، إلا أنه تماسك وجمعها في قميص وانطلق نحو المستشفى لإسعاف نفسه بمفرده.

وروى بريندان تفاصيل الحادث حيث قال، “كانت لدي مجموعة من المنصات الخشبية، بطريقة ما تعثرت وسقطت على المنشار، وحينها أدركت أن أمعائي أصبحت خارج جسمي، وعلى الفور دخلت المنزل ولملمت أحشائي داخل قميص وتوجهت إلى المستشفى مذعوراً”.

إنقاذ حياة كلانسي

وأضاف “كانت زوجتي خارج المنزل لذا قدت السيارة بنفسي، وعندما وصلت إلى المستشفى، ذعر مقدمو الرعاية من مشهد أمعائي المتدلية، وكان النزول إلى نقالة الإسعاف مؤلماً للغاية وعندها بدأت أفقد تركيزي من شدة الألم، وعلى الفور تم نقلي لمستشفى جراحي متخصص حيث تم إنقاذ حياتي”.

وتابع كلانسي “أقدر كم أنا محظوظ لكوني على قيد الحياة، أريد أن أشكر كل من ساعدني في يوم الحادث.

كلانسي يتعافى تمام

يذكر أن كلانسكي، وهو أب لخمسة أبناء، قد تعافى بشكل كامل دون أي إصابات دائمة سوى ندبة بطول عدة سنتيمترات.