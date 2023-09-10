ردة فعل الفنانة سعاد عبدالله على تعثر مصورها

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات للفنانة القديرة سعاد عبدالله، وهي تعلق على تعثر أحد المصورين.
وبحسب الفيديو المتداول، قالت الفنانة الكويتية: بسم الله عليك.. شفت قلب الأم، فتبسم المصور ورد عليها قائلًا: الله يخليكي.
وشهدت الرياض بحضور الفنانة القديرة سعاد عبدالله ونجوم الفيلم وعدد كبير من الجمهور، مساء أول من أمس، العرض الأول لفيلم تشيللو، وذلك في صالة موفي سينما ببوليفارد الرياض سيتي، قبل طرحه رسميًّا بدور العرض السينمائي الخميس المقبل.
وخطفت أم طلال الأنظار بإطلالة أنيقة، واستجابت لجميع طلبات الحضور الموجودين بالعرض والتقطت الصور التذكارية معهم، وبدا عليها السعادة الغامرة بهذه التجربة الفنية الجديدة.