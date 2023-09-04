رد باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار وميسي

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، حالة من الجدل، بعد تصريحاتهما السلبية الأخيرة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

تعليق المسؤولين على نيمار وميسي

ورد مسؤول في النادي عبر صحيفة “ليكيب” على النجمين، قائلًا: “لا تعليق، التزامًا منا بالاتزان والأناقة.. من الغريب أن اللاعبين أرادا البقاء في باريس سان جيرمان“.

وكان نيمار قد صرح عبر شبكة “جلوبو” البرازيلية، أنه عاش مع ميسي، جحيمًا بقميص سان جيرمان، وبرر النجم الأرجنتيني خطوة انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، بأنها هروب من ضغوط شديدة عانى منها خلال فترته مع باريس.

وانضم نيمار صاحب الـ31 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤخرًا، بعد 6 مواسم قضاها مع باريس سان جيرمان، فيما اكتفى ليونيل ميسي بموسمين في فرنسا، وقرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الفوز على نظيره أولمبيك ليون بالأمس بنتيجة 4\1، على ملعب “جروباما ستايديوم”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وبفارق الأهداف عن أولمبيك مارسيليا، فيما تجمد رصيد ليون عند نقطة واحدة في المركز الأخير.