Icon

الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت معدات ووسائل الإطفاء بجازان Icon إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على جازان حتى الـ10 مساءً Icon روبرتسون: لا يوجد قلق على مستقبل محمد صلاح مع ليفربول Icon سيرجيو راموس يكشف وجهته الجديدة اليوم Icon إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط العقاري والمشتري أو المستأجر Icon زحام طرق الرياض يتواصل مع عودة المدارس والمواطنون يشتكون Icon ميسي يترك بصمة جديدة مع إنتر ميامي Icon حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدفعة 70 Icon لوحات مميزة وفئات جديدة في المزاد الإلكتروني غدًا Icon أكاديمية طويق تعلن عن 50 برنامجاً ومعسكراً تدريبياً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيلهما في الميركاتو الصيفي

رد باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار وميسي

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
رد باريس سان جيرمان على تصريحات نيمار وميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، حالة من الجدل، بعد تصريحاتهما السلبية الأخيرة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

تعليق المسؤولين على نيمار وميسي

ورد مسؤول في النادي عبر صحيفة “ليكيب” على النجمين، قائلًا: “لا تعليق، التزامًا منا بالاتزان والأناقة.. من الغريب أن اللاعبين أرادا البقاء في باريس سان جيرمان“.

قد يهمّك أيضاً
سكان الهند يفقدون 12 عامًا من حياتهم بسبب التلوث

سكان الهند يفقدون 12 عامًا من حياتهم بسبب التلوث

تسليم 3 ملايين صاروخ وقذيفة أمريكية لأوكرانيا

تسليم 3 ملايين صاروخ وقذيفة أمريكية لأوكرانيا

نيمار
نيمار

وكان نيمار قد صرح عبر شبكة “جلوبو” البرازيلية، أنه عاش مع ميسي، جحيمًا بقميص سان جيرمان، وبرر النجم الأرجنتيني خطوة انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي، بأنها هروب من ضغوط شديدة عانى منها خلال فترته مع باريس.

وانضم نيمار صاحب الـ31 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مؤخرًا، بعد 6 مواسم قضاها مع باريس سان جيرمان، فيما اكتفى ليونيل ميسي بموسمين في فرنسا، وقرر الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر sport

باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الفوز على نظيره أولمبيك ليون بالأمس بنتيجة 4\1، على ملعب “جروباما ستايديوم”، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وبفارق الأهداف عن أولمبيك مارسيليا، فيما تجمد رصيد ليون عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس – المصدر @PSG_English

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة
العالم

أسماء القتلى على طائرة فاغنر المنكوبة

العالم
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق

السعودية اليوم
ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف
السعودية اليوم

ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة...

السعودية اليوم
الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

الأكاديمية الوطنية للبناء تعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال مخبأة بطريقة سرية داخل حقيبة
أخبار رئيسية

إيقاف وافد حاول تهريب نصف مليون ريال...

أخبار رئيسية
ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية
السعودية اليوم

ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة...

السعودية اليوم
غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل مطعم بتركيا
العالم

غضب وصراخ سائحة خليجية تعرضت لمضايقة داخل...

العالم