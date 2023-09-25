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اعتراف الولايات المتحدة رسمياً بدولتين

رسالة جديدة من بايدن يتحدى فيها الصين

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
رسالة جديدة من بايدن يتحدى فيها الصين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراف الولايات المتحدة رسمياً بجزر كوك ونييوي في المحيط الهادئ، اليوم الاثنين، خلال استضافته قادة إقليميين في مسعى للحد من نفوذ الصين.

الاعتراف بدولتين في المحيط الهادئ

وأفاد بايدن بأن واشنطن تعترف بهما كدولتين مستقلتين وذواتي سيادة، وستقيم علاقات دبلوماسية معهما، لافتاً إلى أن الخطوة ستساهم في دعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة”، وفق فرانس برس.

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أضاف أن اتفاقيات الاعتراف بالدولتين ستساعد في الحد من الصيد غير القانوني والتعامل مع التغير المناخي في منطقة تعد عرضة للمخاطر المترتبة عليه، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي.

أهمية جزر المحيط الهادئ

جاء الإعلان في مستهل قمة مع “منتدى جزر المحيط الهادئ” الذي يضم 18 بلداً والذي قال مسؤولون أمريكيون خلاله إن الرئيس سيعلن عن موقف أكثر قوة حيال المنطقة.

في حين تغيب رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافار المقرب من بكين عن الاجتماع. ورغم عدم تجاوز عدد سكانهما معاً العشرين ألف نسمة، فإن جزر كوك ونييوي تشكلان منطقة اقتصادية كبيرة في جنوب الهادئ. كما يحظى البلدان بحكم ذاتي مع ارتباط حر بنيوزيلندا، ما يعني أن سياساتهما الخارجية والدفاعية مرتبطة بدرجات متفاوتة بويلينغتون.

مسرح مهم

وبعد تجاهلها نسبياً على مدى عقود، باتت منطقة جنوب الهادئ مسرحاً مهماً للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين التي يزداد نفوذها.

فيما كثفت الصين بشكل كبير حضورها الاقتصادي والسياسي والعسكري بمنطقة المحيط الاستراتيجية.

نفوذ الصين

وأفاد مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته: “لا شك بأن جمهورية الصين الشعبية لعبت دوراً من نوع ما في هذا كله”.

كما أردف أن “نفوذ الصين خصوصاً في هذه المنطقة، كان عاملاً يوجب علينا الحفاظ على تركيزنا الاستراتيجي”.

يشار إلى أنه تنضوي في المنتدى دول وأراض متناثرة في المحيط الهادئ، من أستراليا وصولاً إلى الدول الصغيرة ذات الكثافة السكانية الضئيلة والأرخبيلات.

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