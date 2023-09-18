رسالة وليد الفراج للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا مأساة ليبي ينتظر خروج جثامين عائلته من البحر منذ 3 أيام تركي آل الشيخ: موسم الرياض يستهدف الأسواق العالمية إشبيلية يحقق أول فوز في الدوري الإسباني بقيادة راموس لا انقلاب في الكونغو العمل المرن يهدد كثيرًا من الوظائف فرحة خريجيين من دورة الفرد الأساسي التابعة للأمن العام موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي حريق ضخم يلتهم برج النيل أشهر معالم الخرطوم وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي بعد صراع مع المرض
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2024 وهم الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.
وقال وليد الفراج في حلقة الأحد من برنامج “أكشن مع وليد”: “كل التوفيق للأندية السعودية نتمنى لهم مشاركة طيبة ونتائج مميزة”.
وتبدأ مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بإقامة مباراتين مساء الاثنين وهما “الاتحاد ضد أولماليك الأوزبكي في السابعة مساءً”، بينما يلعب الهلال ضد فريق نافباخور الأوزبكي في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.
وفي يوم الثلاثاء سيلعب “الفيحاء ضد آهال التركمنستاني” في السابعة مساءً، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة يلعب النصر ضد بيرسبوليس الإيراني في إيران.
وكان الهلال احتل وصافة دوري أبطال آسيا 2023، بعد خسارة اللقب أمام فريق أوراوا الياباني في مايو الماضي.
#وليد_الفراج: من الغد 4 أندية سعودية تبدأ مشوارها الآسيوي في دوري أبطال آسيا .. نتمنى التوفيق لأندية الوطن 🇸🇦 في هذه النسخة 💪🏻
#أكشن_مع_وليد
#الهلال_نافباخور pic.twitter.com/3N7kIxmpba
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 17, 2023