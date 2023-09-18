رسالة وليد الفراج للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى الأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2024 وهم الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

وقال وليد الفراج في حلقة الأحد من برنامج “أكشن مع وليد”: “كل التوفيق للأندية السعودية نتمنى لهم مشاركة طيبة ونتائج مميزة”.

وتبدأ مباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا بإقامة مباراتين مساء الاثنين وهما “الاتحاد ضد أولماليك الأوزبكي في السابعة مساءً”، بينما يلعب الهلال ضد فريق نافباخور الأوزبكي في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وفي يوم الثلاثاء سيلعب “الفيحاء ضد آهال التركمنستاني” في السابعة مساءً، وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة يلعب النصر ضد بيرسبوليس الإيراني في إيران.

وكان الهلال احتل وصافة دوري أبطال آسيا 2023، بعد خسارة اللقب أمام فريق أوراوا الياباني في مايو الماضي.