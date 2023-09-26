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تنطلق في 10 ديسمبر المقبل

رسمياً.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
رسمياً.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر
المواطن - فريق التحرير

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دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمني لمواعيد إجرائها.

موعد الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر، وفقا لما أكدته الهيئة، أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في أيام 10 و 11 و12 ديسمبر.

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الإجراءات والمواقيت

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

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