رسمياً.. الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في مصر

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دعت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، معلنة عن الجدول الزمني لمواعيد إجرائها.
ومن المقرر، وفقا لما أكدته الهيئة، أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في أيام 10 و 11 و12 ديسمبر.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الجدول الزمني للعملية الانتخابية يتضمن جميع الإجراءات والمواقيت الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان نتيجة الانتخابات النهائية بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات.