رسمياً.. التعليم تدرج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي شكاوى من انقطاع الكهرباء وتلف الأجهزة والشركة توضح آلية التعويض تحذير من القنصلية السعودية في إسطنبول لجميع المواطنين افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة ضمن تقويم فعاليات جدة شاموسكا يقود التعاون لتحقيق أفضل انطلاقة 4 أرقام مميزة تُبرز تألق النصر هذا الموسم نادي الاتحاد يُغادر إلى أصفهان لملاقاة سباهان رونالدو أكثر لاعب في العالم مساهمة بالأهداف هذا الموسم هل التسجيل في حساب المواطن متاح للدفعات القادمة؟ وماذا عن الدعم الإضافي؟ موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كليرمون
وجهت وزارة التعليم إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية، بتفعيل برامج الإدارة العامة للنشاط الطلابي داخل المدارس على مستوى إدارات التعليم، مع تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة وفق ميولهم وحاجاتهم.
وقررت وزارة التعليم رسمياً “إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي، وتكون في الحصص الأولى لليوم الدراسي قدر الإمكان”.
وشددت الوزارة على التقيد في ما يخص تفعيل حصص النشاط، وذلك وفقا لما ورد في دليل الخطط الدراسية “الإصدار الثالث” للعام الدراسي 1445، وذلك بواقع ثلاث حصص في الأسبوع لطلاب وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث، وحصتين في الصفوف: الرابع والخامس والسادس، في المرحلة الابتدائية، وحصة واحدة في الأول والثاني والثالث متوسط، وحصة واحدة في الصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
وشمل التعميم المدارس السعودية في الخارج بواقع ثلاث حصص في الأسبوع لطلاب وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث، وحصتين في صفوف الرابع والخامس والسادس، في المرحلة الابتدائية، وحصة واحدة في الأول والثاني والثالث متوسط.
ونوهت وزارة التعليم إلى إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي بحسب ما ورد في دليل الخطط الدراسية، وفقا لمهمات مدير ووكيل المدرسة، بحيث تكون في الحصص الأولى لليوم الدراسي قدر الإمكان.
وتضمن توجيه وزارة التعليم أن يقوم مدير المدرسة أو وكيله بتوزيع المهمات والواجبات على أعضاء منسوبي المدرسة، وإصدار التكاليف اللازمة لإنجاز أعمال النشاط الطلابي بالمدرسة.