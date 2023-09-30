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على أن تكون ضمن الحصص الأولى لليوم الدراسي قدر الإمكان

رسمياً.. التعليم تدرج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
رسمياً.. التعليم تدرج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي
المواطن - فريق التحرير

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وجهت وزارة التعليم إدارات التعليم في مناطق ومحافظات السعودية، بتفعيل برامج الإدارة العامة للنشاط الطلابي داخل المدارس على مستوى إدارات التعليم، مع تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة وفق ميولهم وحاجاتهم.

إدراج حصص النشاط الطلابي

وقررت وزارة التعليم رسمياً “إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي، وتكون في الحصص الأولى لليوم الدراسي قدر الإمكان”.

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وشددت الوزارة على التقيد في ما يخص تفعيل حصص النشاط، وذلك وفقا لما ورد في دليل الخطط الدراسية “الإصدار الثالث” للعام الدراسي 1445، وذلك بواقع ثلاث حصص في الأسبوع لطلاب وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث، وحصتين في الصفوف: الرابع والخامس والسادس، في المرحلة الابتدائية، وحصة واحدة في الأول والثاني والثالث متوسط، وحصة واحدة في الصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

المدارس السعودية في الخارج

وشمل التعميم المدارس السعودية في الخارج بواقع ثلاث حصص في الأسبوع لطلاب وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث، وحصتين في صفوف الرابع والخامس والسادس، في المرحلة الابتدائية، وحصة واحدة في الأول والثاني والثالث متوسط.

ونوهت وزارة التعليم إلى إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي بحسب ما ورد في دليل الخطط الدراسية، وفقا لمهمات مدير ووكيل المدرسة، بحيث تكون في الحصص الأولى لليوم الدراسي قدر الإمكان.

وتضمن توجيه وزارة التعليم أن يقوم مدير المدرسة أو وكيله بتوزيع المهمات والواجبات على أعضاء منسوبي المدرسة، وإصدار التكاليف اللازمة لإنجاز أعمال النشاط الطلابي بالمدرسة.

 

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