رصد مخالفة عدم وجود تأمين للمركبة مرة كل 15 يومًا

أجاب المرور السعودي على أبرز الأسئلة الشائعة حول أتمتة مخالفة عدم تأمين سارٍ على المركبة، والذي سيتم تطبيقه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر القادم.

رصد المخالفة كل 15 يومًا

وأوضح المرور آلية رصد مخالفة عدم تأمين سارٍ على المركبة، حيث سيكون الرصد مرة كل 15 يومًا في حال عدم وجود التأمين، وأشار المرور إلى أن الرصد الآلي للمخالفات سيكون في مدن ومحافظات المملكة كافة.

رصد المخالفة بشكل مستقل

وأبان المرور، في تدوينة بحسابه في منصة إكس، أن رصد مخالفة عدم تأمين سارٍ على المركبة يتم بشكل مستقل دون ارتباطه بمخالفة أخرى.

وتابع المرور توضيحه بشأن أبرز الاستفسارات الشائعة حول المخالفة الجديدة، مشيرًا إلى أن مخالفة التأمين منصوص عليها في نظام المرور منذ صدوره وتم أتمتتها لتكون مستقلة كباقي المخالفات دون ارتباطها بأخرى.

كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين

وكشف المرور عن كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة والتي تكون عبر 5 خطوات وهي:

1/ الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

2/ الذهاب إلى خدمات المركبات ثم استعلامات.

3/ اختر صلاحية التأمين على المركبات.

4/ تعبئة الحقول المطلوبة: رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي.

5/ سيتم عرض صلاحية التأمين.

قيمة المخالفة

وحدد المرور قيمة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة والتي تبلغ 100 ريال كحد أدنى، و150 ريالًا كحد أقصى.

يبدأ في أول أكتوبر

يذكر أن الإدارة العامة للمرور أعلنت في وقت سابق، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة إلكترونيًّا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م.

وأوضح المرور أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارِ على المركبة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.