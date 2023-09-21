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7 أصابع في كل يد و6 في كل قدم

رضيعة هندية بـ 26 إصبعًا

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ صباحاً
رضيعة هندية بـ 26 إصبعًا
المواطن - فريق التحرير

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استقبل زوجان هنديان مولودتهما البكر هذا الأسبوع، في مستشفى بهاراتبور، بولاية راجاستان، شمالي الهند، بـ7 أصابع في كل يد و6 في كل قدم، وهي حالة وصفها الأطباء بـ “اضطراب جيني، وفقًا لوسائل الإعلام في الهند.

سعادة الأسرة

وعبرت سارجو ديفي، 25 عامًا، والدة الطفلة، عن مدى سعادتها بطفلتها، وكذلك أعرب شقيقها الذي لم يكشف عن اسمه، عن مدى سعادته هو الآخر بإنجاب شقيقته طفلة لها 26 إصبعًا؛ ما يعدونه جالبًا للحظ السعيد.

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وشارك جوبال بهاتاشاريا، والد الطفلة، الذي يعمل شرطيًّا بقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، زوجته وشقيقها سعادتهما بمولودتهما البكر.

وقال د. بيس سوني، الطبيب في المستشفى الذي ولدت فيه الطفلة: لا تشكل الأصابع الزائدة أي ضرر من أي نوع على المولودة، وبخلاف ذلك، فهي تتمتع بصحة جيدة جدًّا، ومن غير المعروف بعد، ما إذا كان والداها يخططان لإجراء عملية جراحية لطفلتهما لاستئصال الأصابع الزائدة في كل طرف.

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