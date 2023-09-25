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رغم التأهل .. طلب خاص من جماهير الهلال لـ الوليد بن طلال

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
رغم التأهل .. طلب خاص من جماهير الهلال لـ الوليد بن طلال
المواطن - فريق التحرير

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وجهت جماهير نادي الهلال رسالة إلى الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، وذلك بعد الفوز على الجبلين والتأهل لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُعاني الهلال من تراجع الأداء فنيًّا حيث طالبت الجماهير في أكثر من مناسبة، بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وتعيين مدرب آخر بدلًا منه والموسم لا يزال في بداياته.

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رسالة إلى الوليد بن طلال 

الجماهير طالبت بتدخل الأمير الوليد بن طلال وإقناعه إدارة فهد بن نافل بإقالة المدرب جيسوس؛ حتى لا يتعرض الهلال لنتائج كارثية قد تؤدي إلى حرمانه من التتويج بالبطولات في الموسم الحالي.

الهلال ضد الجبلين

وفي وقت سابق، صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه مساء اليوم على نادي الجبلين بهدف دون رد.

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الهلال والجبلين

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب البرتغالي روبن نيفيز الهدف الوحيد لـ الهلال في الدقيقة الـ 65.

وحافظ الهلال على فوزه ليعبر إلى دور الـ 16 رفقة أندية الشباب والاتفاق والتعاون والحزم والنجمة.

تُستكمل غدًا الثلاثاء مباريات دور الـ 32 في بطولة كأس الملك بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات موسم 2023/ 2024.

في تمام السادسة مساءً يلعب كل من “الرياض ضد الفيحاء” و”العين ضد الأهلي”، أما في تمام التاسعة مساءً فسيلعب “الفيصلي ضد الطائي” و”الاتحاد ضد الخلود”.

 

 

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