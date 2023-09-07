رغم عرض المليار .. ليفربول يصدم الاتحاد ومحمد صلاح بـ فترة الانتقالات الصيفية

يبدو أن اللاعب المصري محمد صلاح أصبح قريبًا من البقاء في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي رغم اهتمام نادي الاتحاد بضمه قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

عرض الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية

وكشفت شبكة ” فوت ميركاتو” الفرنسية أن ليفربول رفض آخر عرض من نادي الاتحاد قيمته 233 مليون يورو أي ما يقارب مليار ريال سعودي، حيث لو كانت الصفقة تمت لكان محمد أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم متفوقًا على صفقة انتقال البرازيلي نيمار لباريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 التي تكلفت وقتها 222 مليون يورو.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي علي المرشود: إن اللاعب المصري محمد صلاح لا يملك القيمة التسويقية والفنية كالتي يملكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار.

وتحدث المرشود في برنامج “برا الـ 18” قائلًا: “صلاح لا يملك القيمة السوقية التي يملكها رونالدو ونيمار وبنزيما، واللاعب لا يستحق القيمة التي تتداول حاليًّا”.

وأضاف المرشود: “الدعم الكبير لقطاع الرياضة جعلنا نرى نجوم العالم عندنا في الدوري السعودي، وهذا الأمر حينما كنا نفكر فيه في السابق كنا نعتبره خيال”.

وكان الإعلامي المصري أحمد شوبير كشف قبل يومين في برنامج “ملعب أون تايم” على قناة On Time Sports المصرية: “الاتحاد أخبر ليفربول أنه في حال لم يبيعوا محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية العام الحالي سيحصلون عليه بأقل المبالغ في صيف العام المقبل وهو ما أجبر ليفربول على الموافقة على بيع اللاعب”.

وأضاف شوبير: “ليفربول حاليًّا يحاول إيجاد طريقة لإعلان رحيل اللاعب لتخفيف الصدمة لدى الجماهير، والاتحاد جهز قصرًا لصلاح في جدة، ومُنح كذلك 30 تأشيرة ليأتي بأصدقائه معه من إنجلترا إلى جدة”.