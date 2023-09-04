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رفض احتجاج الشباب بسبب مشاركة مختار علي

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
رفض احتجاج الشباب بسبب مشاركة مختار علي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي الشباب؛ وذلك بسبب مشاركة اللاعب مختار علي مع النصر ضد الشباب في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

سبب الاحتجاج

وكان الشباب تقدم بالاحتجاج بسبب اختلاف تاريخ ميلاد لاعب النصر عن الموجود في جواز سفره.

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وقالت لجنة الانضباط: إن احتجاج نادي الشباب تم قبوله من ناحية الشكل ورُفض من ناحية الموضوع.

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