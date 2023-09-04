رفض احتجاج الشباب بسبب مشاركة مختار علي

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي الشباب؛ وذلك بسبب مشاركة اللاعب مختار علي مع النصر ضد الشباب في الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.
وكان الشباب تقدم بالاحتجاج بسبب اختلاف تاريخ ميلاد لاعب النصر عن الموجود في جواز سفره.
وقالت لجنة الانضباط: إن احتجاج نادي الشباب تم قبوله من ناحية الشكل ورُفض من ناحية الموضوع.