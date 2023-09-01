رفع أسعار الوقود في باكستان حتى منتصف سبتمبر

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أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، أمس الخميس، أن الحكومة رفعت أسعار البنزين بواقع 91ر14 روبية (حوالي 4 سنتات أمريكية) للتر ليصل سعره إلى 36ر305 روبيات، لزيادة أسعار النفط العالمية.
وبحسب البيان، سيتم توفير الديزل في محطات الوقود بسعر 84ر311 روبية للتر حتى منتصف سبتمبر، بزيادة قدرها 44ر18 روبية للتر، وفقًا لوكالة بلومبرغ للأنباء.
ومن شأن هذه الزيادة السعرية الجديدة أن تصعب الأمور بالنسبة للمواطنين الباكستانيين؛ إذ من المرجح أن ترتفع أسعار جميع السلع في البلاد تبعًا للبنزين.