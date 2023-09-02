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تقديم الطلب بعد مضي 90 يومًا من التسجيل

رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من منتج دعم التوظيف لـ 4000 ريال

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من منتج دعم التوظيف لـ 4000 ريال
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المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف – عن تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلًا من 3200 ريال.

وقال تركي الجعويني، مدير عام الصندوق أن ذلك يأتي انطلاقًا من استراتيجية هدف لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في سوق العمل، واستمرارًا لتمكين منشآت القطاع الخاص.

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رفع الحد الأدنى للأجور

وقرر صندوق تنمية الموارد البشرية بناء على ذلك رفع الحد الأدنى للرواتب التي يتم دعمها ليكون 4000 ريال، وإلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول 120 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

كما تضمن التحديث السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة) وتكون فترة التقديم على البرنامج من (اليوم 91 إلى اليوم 180) من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 90 يومًا من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.

عدم قبول طلبات الدعم

وأوضح الصندوق أنه لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور 180 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

وتنطبق الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج (دعم التوظيف) ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر الجاري، ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حاليًا حسب الآلية السابقة.

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  • حبيب

    هل يشمل الي على بند الأجور لان رتبي انا 3500 ريال

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